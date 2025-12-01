Нові iPhone дратують: 5 непотрібних функцій iOS 26, які легко відключити (фото)

iOS 26 принесла на iPhone безліч цікавих функцій. Але деякі зміни виявилися спірними. "Прозорий" дизайн, перероблений інтерфейс скріншотів і дивацтва клавіатури змусили багатьох нудьгувати за iOS 18.

На щастя, більшість дратівливих нововведень можна відключити або налаштувати під себе. У виданні TechRadar поділилися перевіреними способами, як повернути iPhone звичний вигляд і зручність.

Рідке скло

Головна фішка оформлення iOS 26 — напівпрозорі елементи інтерфейсу. Це має ефектний вигляд на презентації, але в житті часто заважає читати текст через нашарування контенту. Повністю повернути старий вигляд не можна, але можна значно поліпшити читабельність.

Досить зайти в "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Дисплей і розмір тексту" і ввімкнути тумблер "Зменшення прозорості". Інтерфейс стане більш матовим і контрастним.

Зменшення прозорості iOS 26 Фото: Apple

Скріншоти

В актуальній версії iOS скріншот одразу відкривається на весь екран з інструментами редагування. Це зручно, якщо потрібно одразу щось намалювати, але забирає зайвий час, коли потрібно швидко зберегти картинку і продовжити роботу.

Щоб прибрати цей нюанс, перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Знімок екрана" і вимкніть опцію "Повноекранний попередній перегляд". Тепер знімки екрана знову відображатимуться у вигляді акуратної мініатюри в кутку екрана.

Вкладки в Safari

Apple знову експериментує з браузером, стиснувши адресний рядок і сховавши корисні кнопки за три крапки. Це вимагає зайвих натискань для простих дій.

iOS 26: налаштування вигляду вкладок Safari Фото: Apple

У "Налаштуваннях" > "Додатки" > "Safari", прокрутіть до розділу "Вкладки" і виберіть звичний стиль відображення панелі вкладок (зверху або знизу), щоб повернути зручні кнопки на місце.

Випадкове введення тексту

Функція безперервного введення (свайпом) хороша в теорії, але на практиці часто спрацьовує випадково, коли палець просто ковзає по клавіатурі.

У розділі параметрів "Клавіатура" можна вимкнути тумблер "Проведення пальцем для введення" (Slide to Type), щоб випадкові слова в повідомленнях більше не з'являлися.

Час повтору будильника в iOS 26 Фото: Apple

Час повтору будильника

Нарешті Apple дозволила змінювати стандартний 9-хвилинний інтервал повтору будильника, який дратував користувачів роками. Цей той випадок, коли нововведення корисне і його варто активувати.

У застосунку "Годинник" відкрийте налаштування будильника, натисніть на "Тривалість повтору" і виберіть будь-який час від 1 до 15 хвилин. Тепер ви самі вирішуєте, на скільки відкладати другий сигнал під час пробудження.

Раніше повідомлялося про топ-5 способів поліпшити операційну систему iOS 26. Багато користувачів досі незадоволені оновленням iOS 26. Деякі навіть намагаються "відкотити" свої iPhone назад в iOS 18. Але є і набагато простіший спосіб привести до ладу свій смартфон.