Крупное обновление Xiaomi: какие модели получат HyperOS 3 в декабре (фото)

Xiaomi официально утвердила список устройств, которые первыми получат обновление HyperOS 3 в декабре 2025 года.

Свежая версия ОС обещает улучшить взаимодействие с гаджетами благодаря глубокой интеграции искусственного интеллекта, обновленному дизайну и повышенной стабильности. Внутреннее тестирование завершено, и финальные сборки прошивок уже готовы к отправке на гаджеты пользователей. Обновление будет приходить "по воздуху" (OTA) волнами, чтобы обеспечить плавный переход для всех регионов, пишет Gizchina.

Что нового в HyperOS 3

В актуальной оболочке сфокусировались на создании бесшовной экосистемы Xiaomi HyperConnect. ИИ теперь глубже внедрен в систему для оптимизации работы под ваши сценарии использования. Заметны переработанные иконки и плавные, быстрые анимации интерфейса. Добавили улучшенный Super Island — зона динамических уведомлений вокруг выреза камеры стала функциональнее и умнее. Наконец, заявлена еще более тесная и удобная интеграция со всеми умными гаджетами Xiaomi.

Полное расписание релизов прошивки HyperOS 3 Фото: Xiaomi

Кто получит обновление в декабре

Флагманы Xiaomi и MIX:

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 (глобальная, а также версии для Индонезии, Индии, РФ и Тайваня)

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Владельцам обычного Xiaomi 14T придется подождать — прошивка еще тестируется.

Серия Redmi:

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi 14C

Redmi 13 / 13X

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

Модели Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 и Redmi Pad 2 Pro пока в процессе тестирования.

Серия POCO:

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6

POCO F6, POCO M6 Pro и POCO C75 пока ожидают финального одобрения.

