Крупное обновление Xiaomi: какие модели получат HyperOS 3 в декабре (фото)
Xiaomi официально утвердила список устройств, которые первыми получат обновление HyperOS 3 в декабре 2025 года.
Свежая версия ОС обещает улучшить взаимодействие с гаджетами благодаря глубокой интеграции искусственного интеллекта, обновленному дизайну и повышенной стабильности. Внутреннее тестирование завершено, и финальные сборки прошивок уже готовы к отправке на гаджеты пользователей. Обновление будет приходить "по воздуху" (OTA) волнами, чтобы обеспечить плавный переход для всех регионов, пишет Gizchina.
Что нового в HyperOS 3
В актуальной оболочке сфокусировались на создании бесшовной экосистемы Xiaomi HyperConnect. ИИ теперь глубже внедрен в систему для оптимизации работы под ваши сценарии использования. Заметны переработанные иконки и плавные, быстрые анимации интерфейса. Добавили улучшенный Super Island — зона динамических уведомлений вокруг выреза камеры стала функциональнее и умнее. Наконец, заявлена еще более тесная и удобная интеграция со всеми умными гаджетами Xiaomi.
Кто получит обновление в декабре
Флагманы Xiaomi и MIX:
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 (глобальная, а также версии для Индонезии, Индии, РФ и Тайваня)
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T Pro
Владельцам обычного Xiaomi 14T придется подождать — прошивка еще тестируется.
Серия Redmi:
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi 14C
- Redmi 13 / 13X
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 (Wi-Fi)
Модели Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 и Redmi Pad 2 Pro пока в процессе тестирования.
Серия POCO:
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6
POCO F6, POCO M6 Pro и POCO C75 пока ожидают финального одобрения.
Ранее сообщалось про новые смартфоны Xiaomi не за все деньги мира. Эксперты протестировали смартфоны Xiaomi, которые вышли в сентябре-октябре этого года и выбрали самые лучшие.