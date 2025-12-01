Поддержите нас UA
Крупное обновление Xiaomi: какие модели получат HyperOS 3 в декабре (фото)

Xiaomi 15T Pro смартфон
Xiaomi 15T Pro (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

Xiaomi официально утвердила список устройств, которые первыми получат обновление HyperOS 3 в декабре 2025 года.

Свежая версия ОС обещает улучшить взаимодействие с гаджетами благодаря глубокой интеграции искусственного интеллекта, обновленному дизайну и повышенной стабильности. Внутреннее тестирование завершено, и финальные сборки прошивок уже готовы к отправке на гаджеты пользователей. Обновление будет приходить "по воздуху" (OTA) волнами, чтобы обеспечить плавный переход для всех регионов, пишет Gizchina.

Что нового в HyperOS 3

В актуальной оболочке сфокусировались на создании бесшовной экосистемы Xiaomi HyperConnect. ИИ теперь глубже внедрен в систему для оптимизации работы под ваши сценарии использования. Заметны переработанные иконки и плавные, быстрые анимации интерфейса. Добавили улучшенный Super Island — зона динамических уведомлений вокруг выреза камеры стала функциональнее и умнее. Наконец, заявлена еще более тесная и удобная интеграция со всеми умными гаджетами Xiaomi.

xiaomi hyperos 3 расписание обновление смартфонов
Полное расписание релизов прошивки HyperOS 3
Фото: Xiaomi

Кто получит обновление в декабре

Флагманы Xiaomi и MIX:

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 (глобальная, а также версии для Индонезии, Индии, РФ и Тайваня)
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T Pro

Владельцам обычного Xiaomi 14T придется подождать — прошивка еще тестируется.

Серия Redmi:

  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi 14C
  • Redmi 13 / 13X
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

Модели Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 и Redmi Pad 2 Pro пока в процессе тестирования.

Серия POCO:

  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6

POCO F6, POCO M6 Pro и POCO C75 пока ожидают финального одобрения.

