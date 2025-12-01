Велике оновлення Xiaomi: які моделі отримають HyperOS 3 у грудні (фото)

Xiaomi офіційно затвердила список пристроїв, які першими отримають оновлення HyperOS 3 у грудні 2025 року.

Свіжа версія ОС обіцяє поліпшити взаємодію з гаджетами завдяки глибокій інтеграції штучного інтелекту, оновленому дизайну і підвищеній стабільності. Внутрішнє тестування завершено, і фінальні збірки прошивок вже готові до відправки на гаджети користувачів. Оновлення буде приходити "по повітрю" (OTA) хвилями, щоб забезпечити плавний перехід для всіх регіонів, пише Gizchina.

Що нового в HyperOS 3

В актуальній оболонці сфокусувалися на створенні безшовної екосистеми Xiaomi HyperConnect. ШІ тепер глибше впроваджений у систему для оптимізації роботи під ваші сценарії використання. Помітні перероблені іконки і плавні, швидкі анімації інтерфейсу. Додали покращений Super Island — зона динамічних сповіщень навколо вирізу камери стала функціональнішою і розумнішою. Нарешті, заявлена ще більш тісна і зручна інтеграція з усіма розумними гаджетами Xiaomi.

Повний розклад релізів прошивки HyperOS 3 Фото: Xiaomi

Хто отримає оновлення в грудні

Флагмани Xiaomi і MIX:

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 (глобальна, а також версії для Індонезії, Індії, РФ і Тайваню)

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Власникам звичайного Xiaomi 14T доведеться почекати — прошивка ще тестується.

Серія Redmi:

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi 14C

Redmi 13 / 13X

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 (Wi-Fi)

Моделі Redmi Note 13 Pro, Redmi 15 і Redmi Pad 2 Pro поки в процесі тестування.

Серія POCO:

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6

POCO F6, POCO M6 Pro і POCO C75 поки очікують фінального схвалення.

