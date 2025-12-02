Дроны "Шахед" пока не могут запускать ракеты Р-60 по Украине: Храпчинский объяснил причины

Россияне использовали для атаки Украины ударный беспилотник типа "Шахед" ("Герань-2") с советской ракетой Р-60, которая технически не может быть запущена в имеющейся конфигурации.

Украинские военные поделились видеозаписью, сделанной при обезвреживании вражеского БПЛА в небе, на которой можно заметить ракету, установленную на пилоне АПУ-60 сверху летательного аппарата. Авиационный эксперт Анатолий Храпчиньский объяснил в своем Telegram-канале, почему такая конструкция не позволяет запускать ракеты.

Чтобы ракета полетела, она должна свободно соскользнуть с пилона АПУ-60 вниз, отдалиться на несколько десятков сантиметров, и только после этого включить двигатель. Если пусковая установка размещена над корпусом беспилотника, то Р-60 просто не сойдет.

Ракета не может упасть вниз, потому что под ней корпус Shahed, она не может "соскользнуть вперед", потому что АПУ-60 не имеет катапультного механизма. В такой конфигурации Р-60 просто заблокирована и никогда не сойдет с пилона.

Відео дня

В СССР также разработали пилон АКУ-60, который имел катапультный старт и теоретически мог бы обеспечить безопасное отбрасывание Р-60 от носителя, но его серийно не производили и почти не использовали.

Дрон "Шахед" был оснащен ракетой Р-60, но не запустил ее Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Дрон "Шахед" сам по себе имеет легкий планер из композитного материала, который легко выжжет реактивную струю твердотопливного ракетного двигателя, уничтожив и ракету, и носитель при запуске.

"Не буду раскрывать в целом все возможные задачи этого сочетания, отмечу лишь, что это сырой эксперимент с подвеской списанных ракет. Но важно другое, враг пробует различные конфигурации, тестирует варианты и ищет, как превратить беспилотники в носители боевых средств", — отметил Анатолий Храпчинский.

Он напомнил, что россияне долгое время экспериментировали с модемами на SIM-картах, чтобы научиться использовать сотовые сети во время атак. Сначала это были нелепые попытки, но уже через несколько месяцев дроны создали mesh-сеть для связи, которая заработала. Российские инженеры проводят исследования хаотично и грубо, но со временем они приносят реальные результаты.

Обломки "Шахеда" с ракетой Р-60 упали в Украине Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Наша задача — не смеяться над первыми прототипами, а считать, когда именно второе или третье поколение этой идеи станет реальной угрозой", — добавил эксперт.

В СМИ отмечали, что радиус действия ракеты Р-60 составляет 10 км, однако по информации Анатолия Храпчинского, он составляет:

3-4 км — по реактивной маневренной цели в заднюю полусферу;

до 5 км — по неманевренной или медленной цели (винтовая авиация);

1-2 км — в лобовую полусферу (головка самонаведения почти не "видит" тепловое пятно).

Компания Baykar Defence уже испытывала запуск ракет воздух-воздух с беспилотных летательных аппаратов, поэтому россияне могли взять пример. Вопрос лишь в том, удастся ли оккупантам сделать технологию эффективной.

Ранее писали, что "Шахеды" с ракетами Р-60 должны охотиться на вертолеты ВСУ или самолеты тактической авиации. Таким образом россияне могут защищать БПЛА во время массированных атак.

Фокус анализировал, как Россия пытается превратить "Шахеды" в оружие против авиации и МВГ