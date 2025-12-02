iPhone будет работать в разы дольше: 5 простых трюков для экономии заряда на iOS

Многие владельцы iPhone замечают, что спустя годы эксплуатации телефон работает уже не так долго, как раньше. Дело не только в износе АКБ — имеют место особенности обновлений ПО и лишние процессы, потребляющие энергию.

Эксперты Gizchina предложили несколько советов по оптимизации расхода заряда на iPhone, которые доступны каждому пользователю.

Управление экраном и связью

Поскольку дисплей — главный потребитель энергии, уменьшение яркости или включение автояркости остается простейшим способом сэкономить заряд. Также стоит отключить функцию Always-On Display: она расходует около 1% заряда в час, даже когда аппарат просто лежит на столе.

Также по возможности стоит отдавать предпочтение Wi-Fi и не забывать отключать мобильный интернет. Он потребляет больше энергии, особенно при слабом сигнале. Это сбережет заряд и обеспечит стабильное подключение.

Режимы энергосбережения

Не забывайте про режим энергосбережения (Low Power Mode). Он ограничивает фоновую активность и снижает частоту процессора, что позволяет "дотянуть" до розетки. На iPhone 15 Pro и новее доступен также адаптивный режим (Adaptive Power Mode), который использует искусственный интеллект для оптимизации энергопотребления без жестких ограничений.

iOS 26 (иллюстративное фото) Фото: macworld.com

Отключение лишнего

Многие функции iPhone работают в фоне и незаметно "съедают" батарею.

Тактильная отдача клавиатуры: Вибрация при каждом нажатии клавиши тратит заряд. Отключите "Звуки и тактильные сигналы" для клавиатуры.

Вибрация при каждом нажатии клавиши тратит заряд. Отключите "Звуки и тактильные сигналы" для клавиатуры. "Привет, Siri": Постоянное ожидание кодовой фразы требует работы микрофона. Если вы редко пользуетесь голосовым вызовом ассистента, отключите эту функцию.

Постоянное ожидание кодовой фразы требует работы микрофона. Если вы редко пользуетесь голосовым вызовом ассистента, отключите эту функцию. Виджеты и Live Activities: Информационные карточки на экране блокировки (таймеры, счет матча, статус заказа такси) постоянно обновляют данные, расходуя энергию. Удалите лишние виджеты и отключите Live Activities.

Информационные карточки на экране блокировки (таймеры, счет матча, статус заказа такси) постоянно обновляют данные, расходуя энергию. Удалите лишние виджеты и отключите Live Activities. AirDrop: Функция поиска устройств для передачи данных (Bring Devices Together) также тратит заряд. Если вы не пользуетесь AirDrop постоянно, отключите эту опцию.

