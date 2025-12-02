iPhone будет работать в разы дольше: 5 простых трюков для экономии заряда на iOS
Многие владельцы iPhone замечают, что спустя годы эксплуатации телефон работает уже не так долго, как раньше. Дело не только в износе АКБ — имеют место особенности обновлений ПО и лишние процессы, потребляющие энергию.
Эксперты Gizchina предложили несколько советов по оптимизации расхода заряда на iPhone, которые доступны каждому пользователю.
Управление экраном и связью
Поскольку дисплей — главный потребитель энергии, уменьшение яркости или включение автояркости остается простейшим способом сэкономить заряд. Также стоит отключить функцию Always-On Display: она расходует около 1% заряда в час, даже когда аппарат просто лежит на столе.
Также по возможности стоит отдавать предпочтение Wi-Fi и не забывать отключать мобильный интернет. Он потребляет больше энергии, особенно при слабом сигнале. Это сбережет заряд и обеспечит стабильное подключение.
Режимы энергосбережения
Не забывайте про режим энергосбережения (Low Power Mode). Он ограничивает фоновую активность и снижает частоту процессора, что позволяет "дотянуть" до розетки. На iPhone 15 Pro и новее доступен также адаптивный режим (Adaptive Power Mode), который использует искусственный интеллект для оптимизации энергопотребления без жестких ограничений.
Отключение лишнего
Многие функции iPhone работают в фоне и незаметно "съедают" батарею.
- Тактильная отдача клавиатуры: Вибрация при каждом нажатии клавиши тратит заряд. Отключите "Звуки и тактильные сигналы" для клавиатуры.
- "Привет, Siri": Постоянное ожидание кодовой фразы требует работы микрофона. Если вы редко пользуетесь голосовым вызовом ассистента, отключите эту функцию.
- Виджеты и Live Activities: Информационные карточки на экране блокировки (таймеры, счет матча, статус заказа такси) постоянно обновляют данные, расходуя энергию. Удалите лишние виджеты и отключите Live Activities.
- AirDrop: Функция поиска устройств для передачи данных (Bring Devices Together) также тратит заряд. Если вы не пользуетесь AirDrop постоянно, отключите эту опцию.
