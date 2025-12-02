Поддержите нас UA
iPhone будет работать в разы дольше: 5 простых трюков для экономии заряда на iOS

iphone air смартфон apple
iPhone Air обладает самым маленьким аккумулятором в актуальной линейке | Фото: Tech Advisor

Многие владельцы iPhone замечают, что спустя годы эксплуатации телефон работает уже не так долго, как раньше. Дело не только в износе АКБ — имеют место особенности обновлений ПО и лишние процессы, потребляющие энергию.

Эксперты Gizchina предложили несколько советов по оптимизации расхода заряда на iPhone, которые доступны каждому пользователю.

Управление экраном и связью

Поскольку дисплей — главный потребитель энергии, уменьшение яркости или включение автояркости остается простейшим способом сэкономить заряд. Также стоит отключить функцию Always-On Display: она расходует около 1% заряда в час, даже когда аппарат просто лежит на столе.

Также по возможности стоит отдавать предпочтение Wi-Fi и не забывать отключать мобильный интернет. Он потребляет больше энергии, особенно при слабом сигнале. Это сбережет заряд и обеспечит стабильное подключение.

Режимы энергосбережения

Не забывайте про режим энергосбережения (Low Power Mode). Он ограничивает фоновую активность и снижает частоту процессора, что позволяет "дотянуть" до розетки. На iPhone 15 Pro и новее доступен также адаптивный режим (Adaptive Power Mode), который использует искусственный интеллект для оптимизации энергопотребления без жестких ограничений.

ios 26 iphone
iOS 26 (иллюстративное фото)
Фото: macworld.com

Отключение лишнего

Многие функции iPhone работают в фоне и незаметно "съедают" батарею.

  • Тактильная отдача клавиатуры: Вибрация при каждом нажатии клавиши тратит заряд. Отключите "Звуки и тактильные сигналы" для клавиатуры.
  • "Привет, Siri": Постоянное ожидание кодовой фразы требует работы микрофона. Если вы редко пользуетесь голосовым вызовом ассистента, отключите эту функцию.
  • Виджеты и Live Activities: Информационные карточки на экране блокировки (таймеры, счет матча, статус заказа такси) постоянно обновляют данные, расходуя энергию. Удалите лишние виджеты и отключите Live Activities.
  • AirDrop: Функция поиска устройств для передачи данных (Bring Devices Together) также тратит заряд. Если вы не пользуетесь AirDrop постоянно, отключите эту опцию.

