iPhone працюватиме в рази довше: 5 простих трюків для економії заряду на iOS

Багато власників iPhone помічають, що через роки експлуатації телефон працює вже не так довго, як раніше. Справа не тільки в зносі АКБ — мають місце особливості оновлень ПЗ і зайві процеси, що споживають енергію.

Експерти Gizchina запропонували кілька порад щодо оптимізації витрати заряду на iPhone, які доступні кожному користувачеві.

Керування екраном і зв'язком

Оскільки дисплей — головний споживач енергії, зменшення яскравості або ввімкнення автояскравості залишається найпростішим способом заощадити заряд. Також варто вимкнути функцію Always-On Display: вона витрачає близько 1% заряду на годину, навіть коли апарат просто лежить на столі.

Також за можливості варто віддавати перевагу Wi-Fi і не забувати відключати мобільний інтернет. Він споживає більше енергії, особливо при слабкому сигналі. Це збереже заряд і забезпечить стабільне підключення.

Режими енергозбереження

Не забувайте про режим енергозбереження (Low Power Mode). Він обмежує фонову активність і знижує частоту процесора, що дає змогу "дотягнути" до розетки. На iPhone 15 Pro і новіше доступний також адаптивний режим (Adaptive Power Mode), який використовує штучний інтелект для оптимізації енергоспоживання без жорстких обмежень.

Вимкнення зайвого

Багато функцій iPhone працюють у фоні та непомітно "з'їдають" батарею.

Тактильна віддача клавіатури: Вібрація при кожному натисканні клавіші витрачає заряд. Вимкніть "Звуки і тактильні сигнали" для клавіатури.

Вібрація при кожному натисканні клавіші витрачає заряд. Вимкніть "Звуки і тактильні сигнали" для клавіатури. "Привіт, Siri": Постійне очікування кодової фрази вимагає роботи мікрофона. Якщо ви рідко користуєтеся голосовим викликом асистента, вимкніть цю функцію.

Постійне очікування кодової фрази вимагає роботи мікрофона. Якщо ви рідко користуєтеся голосовим викликом асистента, вимкніть цю функцію. Віджети і Live Activities: Інформаційні картки на екрані блокування (таймери, рахунок матчу, статус замовлення таксі) постійно оновлюють дані, витрачаючи енергію. Видаліть зайві віджети і вимкніть Live Activities.

Інформаційні картки на екрані блокування (таймери, рахунок матчу, статус замовлення таксі) постійно оновлюють дані, витрачаючи енергію. Видаліть зайві віджети і вимкніть Live Activities. AirDrop: Функція пошуку пристроїв для передачі даних (Bring Devices Together) також витрачає заряд. Якщо ви не користуєтеся AirDrop постійно, вимкніть цю опцію.

Раніше повідомлялося про 5 непотрібних функцій iOS 26, які легко відключити. iOS 26 принесла на iPhone безліч цікавих функцій. Але деякі зміни виявилися спірними. "Прозорий" дизайн, перероблений інтерфейс скріншотів і дивацтва клавіатури змусили багатьох нудьгувати за iOS 18.