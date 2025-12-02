iPhone працюватиме в рази довше: 5 простих трюків для економії заряду на iOS
Багато власників iPhone помічають, що через роки експлуатації телефон працює вже не так довго, як раніше. Справа не тільки в зносі АКБ — мають місце особливості оновлень ПЗ і зайві процеси, що споживають енергію.
Експерти Gizchina запропонували кілька порад щодо оптимізації витрати заряду на iPhone, які доступні кожному користувачеві.
Керування екраном і зв'язком
Оскільки дисплей — головний споживач енергії, зменшення яскравості або ввімкнення автояскравості залишається найпростішим способом заощадити заряд. Також варто вимкнути функцію Always-On Display: вона витрачає близько 1% заряду на годину, навіть коли апарат просто лежить на столі.
Також за можливості варто віддавати перевагу Wi-Fi і не забувати відключати мобільний інтернет. Він споживає більше енергії, особливо при слабкому сигналі. Це збереже заряд і забезпечить стабільне підключення.
Режими енергозбереження
Не забувайте про режим енергозбереження (Low Power Mode). Він обмежує фонову активність і знижує частоту процесора, що дає змогу "дотягнути" до розетки. На iPhone 15 Pro і новіше доступний також адаптивний режим (Adaptive Power Mode), який використовує штучний інтелект для оптимізації енергоспоживання без жорстких обмежень.
Вимкнення зайвого
Багато функцій iPhone працюють у фоні та непомітно "з'їдають" батарею.
- Тактильна віддача клавіатури: Вібрація при кожному натисканні клавіші витрачає заряд. Вимкніть "Звуки і тактильні сигнали" для клавіатури.
- "Привіт, Siri": Постійне очікування кодової фрази вимагає роботи мікрофона. Якщо ви рідко користуєтеся голосовим викликом асистента, вимкніть цю функцію.
- Віджети і Live Activities: Інформаційні картки на екрані блокування (таймери, рахунок матчу, статус замовлення таксі) постійно оновлюють дані, витрачаючи енергію. Видаліть зайві віджети і вимкніть Live Activities.
- AirDrop: Функція пошуку пристроїв для передачі даних (Bring Devices Together) також витрачає заряд. Якщо ви не користуєтеся AirDrop постійно, вимкніть цю опцію.
