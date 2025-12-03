Обновлен топ-10 смартфонов среднего класса c мощными процессорами: лидер удивил (фото)

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг производительных Android-смартфонов за ноябрь 2025 года. В категории "субфлагманов" (устройств среднего сегмента) произошли интересные перемены.

Статистика говорит о доминировании чипсетов MediaTek, занявших девять из десяти позиций в списке, оставив конкуренту от Qualcomm лишь одно место во второй половине таблицы. Топ составлен на основе средних, а не максимальных показателей, полученных пользователями в течение месяца. Для попадания в него модель должна была пройти не менее 1000 тестов, что исключает случайные результаты и ошибки, пишет AnTuTu.

Лидеры рейтинга

Первую строчку уверенно занял OPPO Reno15 Pro. Благодаря процессору Dimensity 8450 и 16 ГБ оперативной памяти смартфон набрал в среднем 2 133 069 баллов. Следом совсем рядом идет базовая модель этой же линейки — OPPO Reno15, которая работает на том же чипе и показала результат в 2 118 556 баллов. Эти два устройства сформировали заметный отрыв от остальных участников, подтвердив эффективность новой платформы MediaTek в этом классе.

Замыкает тройку лидеров Realme Neo7 SE. Смартфон оснащен процессором Dimensity 8400-Max и продемонстрировал средний результат в 2 032 756 баллов.

Топ-10 мощнейших смартфонов среднего класса по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

Четвертое и пятое места достались iQOO Z10 Turbo и OPPO K13 Turbo 5G соответственно. Оба аппарата построены на базе чипов серии Dimensity 8400 и вплотную приблизились к отметке в 2 миллиона баллов, показав результаты 2 001 912 и 1 953 888 баллов.

Далее следуют vivo Y300 и Redmi Turbo 4 (продаются в Китае). Эти модели также используют платформу MediaTek (Dimensity 8400 и 8400-Ultra), набирая около 1,8–1,9 миллиона баллов.

Единственный Snapdragon и замыкающие

Самым неожиданным моментом ноябрьского чарта стало положение процессоров Qualcomm. В десятку лучших смог пробиться лишь один смартфон на базе чипа американского производителя — realme GT Neo6 SE с процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Он занял восьмое место со средним баллом 1 606 476, значительно уступив лидерам на базе MediaTek.

Замыкают топ-10 модели предыдущего поколения: OPPO Reno14 Pro и базовый Reno14. Они работают на чипах Dimensity 8450 и 8350 соответственно, показывая результаты в районе 1,5 миллиона очков. Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация в рейтинге наглядно демонстрирует успех MediaTek в средне-высоком ценовом сегменте, где компания смогла предложить производителям более выгодные и мощные решения.

Ранее сообщалось про самые быстрые смартфоны Samsung. В 2025 году компания Samsung обновила линейку своих устройств, оснастив их передовыми чипсетам. Заметно разнообразие платформ — от новейших решений Qualcomm до собственных разработок Exynos, которые стали весьма конкурентоспособными.