Оновлено топ-10 смартфонів середнього класу з потужними процесорами: лідер здивував (фото)

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг продуктивних Android-смартфонів за листопад 2025 року. У категорії "субфлагманів" (пристроїв середнього сегмента) відбулися цікаві зміни.

Статистика свідчить про домінування чіпсетів MediaTek, які посіли дев'ять із десяти позицій у списку, залишивши конкуренту від Qualcomm лише одне місце в другій половині таблиці. Топ складено на основі середніх, а не максимальних показників, отриманих користувачами протягом місяця. Для потрапляння в нього модель повинна була пройти не менше 1000 тестів, що виключає випадкові результати і помилки, пише AnTuTu.

Лідери рейтингу

Першу сходинку впевнено посів OPPO Reno15 Pro. Завдяки процесору Dimensity 8450 і 16 ГБ оперативної пам'яті смартфон набрав у середньому 2 133 069 балів. Слідом зовсім поруч йде базова модель цієї ж лінійки — OPPO Reno15, яка працює на тому ж чипі і показала результат у 2 118 556 балів. Ці два пристрої сформували помітний відрив від інших учасників, підтвердивши ефективність нової платформи MediaTek у цьому класі.

Замикає трійку лідерів Realme Neo7 SE. Смартфон оснащений процесором Dimensity 8400-Max і продемонстрував середній результат у 2 032 756 балів.

Топ-10 найпотужніших смартфонів середнього класу за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Четверте і п'яте місця дісталися iQOO Z10 Turbo і OPPO K13 Turbo 5G відповідно. Обидва апарати побудовані на базі чипів серії Dimensity 8400 і впритул наблизилися до позначки в 2 мільйони балів, показавши результати 2 001 912 і 1 953 888 балів.

Далі йдуть vivo Y300 і Redmi Turbo 4 (продаються в Китаї). Ці моделі також використовують платформу MediaTek (Dimensity 8400 і 8400-Ultra), набираючи близько 1,8-1,9 мільйона балів.

Єдиний Snapdragon і замикаючі

Найнесподіванішим моментом листопадового чарту стало становище процесорів Qualcomm. У десятку найкращих зміг пробитися лише один смартфон на базі чіпа американського виробника — realme GT Neo6 SE з процесором Snapdragon 7+ Gen 3. Він посів восьме місце із середнім балом 1 606 476, значно поступившись лідерам на базі MediaTek.

Замикають топ-10 моделі попереднього покоління: OPPO Reno14 Pro і базовий Reno14. Вони працюють на чипах Dimensity 8450 і 8350 відповідно, показуючи результати в районі 1,5 мільйона очок. Експерти зазначають, що нинішня ситуація в рейтингу наочно демонструє успіх MediaTek у середньо-високому ціновому сегменті, де компанія змогла запропонувати виробникам вигідніші та потужніші рішення.

Раніше повідомлялося про найшвидші смартфони Samsung. У 2025 році компанія Samsung оновила лінійку своїх пристроїв, оснастивши їх передовими чипсетами. Помітна різноманітність платформ — від новітніх рішень Qualcomm до власних розробок Exynos, які стали вельми конкурентоспроможними.