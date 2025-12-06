Топ-5 худших Android-смартфонов 2025 года: что лучше купить вместо них (фото, видео)

Не все бренды выпускают качественные смартфоны — бывают и провалы. Чтобы пользователи понимали, на какие модели не стоит тратить деньги, эксперты из SlashGear пояснили в чем их недочеты.

В список попали смартфоны от Motorola, Samsung, Google. Они не так уж и плохи, пишет SlashGear, однако на рынке есть куда лучшие альтернативы за те же деньги.

Moto G 2025

В бюджетном сегменте устройства Motorola считаются одними из лучших недорогих Android-смартфонов. Они предлагают хорошие характеристики за свою цену, а некоторые модели даже оснащены дополнительными функциями, такими как стилус.

Хотя Moto G 2025 также относится к этой категории, он не впечатляет по сравнению с Samsung Galaxy A16 5G, считают эксперты. Главное отличие между двумя смартфонами, которое склонило тестировщиков на сторону Samsung, — долгосрочная поддержка программного обеспечения. Galaxy A16 обещает 6 лет обновлений ПО, в отличие от Motorola, которые были всего 2 года, что означает, что вы сможете пользоваться смартфоном дольше. Кроме того, у Samsung более качественный 6,7-дюймовый OLED-дисплей.

Смартфон Moto G 2025 Фото: androidauthority.com

Хотя дисплей Moto G 2025 выглядит более современным благодаря вырезу в форме отверстия, это IPS-панель, а значит, просмотр контента на нем будет не таким приятным, как на Galaxy A16. Дисплей Moto G также более плавный на частоте 120 Гц, но и 90-герцовая панель Samsung тоже не отстает. Мы бы определенно рекомендовали 90-герцовую OLED-панель вместо 120-герцовой IPS.

Смартфон Galaxy A16 Фото: androidpolice.com

Еще одно преимущество Samsung — это программное обеспечение. One UI — один из лучших интерфейсов Android, и хотя стандартный Android от Moto может понравиться некоторым пользователям, Galaxy A16 предлагает гораздо больше программных фишек, которые делают его лучшим из двух.

"Если вы ищете телефон до 200 долларов, Galaxy A16 5G, безусловно, более надежный вариант", — резюмировали авторы.

Samsung Galaxy A36

Хотя Galaxy A36, безусловно, не входит в число худших смартфонов Samsung, он несколько переоценен за свои возможности. На бумаге он выглядит хорошо, но начинка немного разочаровывает, особенно учитывая цену в 500 долларов. Хотя OLED-дисплей и тройная камера — это, пожалуй, плюс, телефон все же уступает конкурентам в плане сбалансированности. Именно в этом Google Pixel 9a превосходит конкурента. За схожую цену он предлагает практически все, что есть у более премиального Pixel 9, уступая лишь тем, что не сильно влияет на пользовательский опыт. Процессор Tensor G4 обеспечивает работу всех потрясающих функций ИИ, включая Gemini Live, Magic Editor, Add Me, Best Take и другие.

Обзор Samsung Galaxy A36

Телефоны Pixel традиционно обладают отличными камерами, и Pixel 9a не исключение. Хотя у него нет отдельного макрообъектива, как у Galaxy A36, основная камера делает потрясающие снимки с отличной контрастностью и динамическим диапазоном. Сверхширокоугольная камера и фронтальная камера также хорошо справляются со своей задачей. Наконец, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч в сочетании с оптимизацией от Google дополняет общее впечатление, предоставляя пользователям надежный и прочный смартфон.

Обзор Pixel 9a

Google также обещает до 7 лет обновлений Android — на год больше, чем у Galaxy A36. Pixel 9a предлагает более выгодную цену благодаря превосходной камере, более качественному программному обеспечению, функциям ИИ и отличному времени автономной работы.

Google Pixel 10

Новый Pixel 10 — довольно странный смартфон, считают специалисты. Конечно, Google обновила камеру базового Pixel, добавив дополнительный телеобъектив. Но при этом он также значительно ухудшил качество основной и сверхширокоугольной камер, установив сенсоры меньшего размера по сравнению с прошлогодним Pixel 9. В результате Pixel 10 становится менее привлекательным вариантом, особенно за пределами сегмента 700 долларов. Стоит также отметить, что, хотя новый чипсет Tensor G5 имеет улучшенный модем и значительно лучшие тепловые характеристики по сравнению с G4, он все еще уступает флагманским SoC от Qualcomm и MediaTek. В результате Pixel 10 не подходит для игр или тяжелых задач, акцентировали авторы.

Смартфон Google Pixel 10 Фото: The Sun

"Если вы ищете компактный телефон с более высокой производительностью и, возможно, лучшими камерами, Samsung Galaxy S25 — лучший выбор", — считают тестировщики.

Чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy мощный и более эффективный, а оболочка Samsung One UI предлагает больше функций по сравнению с Pixel UI. Дисплей Galaxy S25 также превосходит дисплей Pixel 10, но при этом имеет более тонкие рамки.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Примечательно, что у Pixel 10 аккумулятор гораздо емче, чем у Galaxy S25, поэтому, если нужен телефон, который работает дольше от одной зарядки, Pixel 10 по-прежнему остается лучшим выбором. Для всех остальных Galaxy S25 предлагает более продуманный интерфейс в схожем форм-факторе. Оба телефона получат семилетнюю поддержку программного обеспечения, так что в этом отношении различий между ними нет.

Google Pixel 10 Pro Fold

В этом году линейка Google представляет собой смешанный набор. Pixel 10 Pro и 10 Pro XL — отличные смартфоны, но базовая модель Pixel 10 и топовый Pixel 10 Pro Fold вызывают вопросы по нескольким параметрам. Pixel 10, по крайней мере, получил некоторые улучшения по сравнению с Pixel 9, а Pixel 10 Pro Fold ощущается крайне несовременным по сравнению с прошлогодним 9 Pro Fold. Конечно, это первый складной смартфон с защитой от пыли, поэтому он, вероятно, переживет поездку на пляж лучше большинства других складных телефонов. Но в 2025 году, когда Samsung поразила своим Galaxy Z Fold 7, это уже не сработает. Pixel 10 Pro Fold имеет более толстый корпус, посредственные камеры и простой интерфейс — и все это в сочетании с высокой ценой.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: androidauthority.com

С другой стороны, Samsung убрала несколько миллиметров металла с Galaxy Z Fold 7, в результате чего получился ультратонкий складной смартфон, который ощущается почти как обычный моноблок. Одного этого может быть достаточно, чтобы убедить вас перейти на складной телефон. Кроме того, Galaxy Z Fold 7 оснащен более мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite, той же 200-мегапиксельной основной камерой, что и Galaxy S25 Ultra, и, безусловно, лучшим программным обеспечением для складных телефонов — One UI. В совокупности это обеспечивает превосходный опыт использования складного телефона.

Обзор модели Galaxy Z Fold 7

"Если у вас есть 2000 долларов, чтобы потратить их на смартфон, Galaxy Z Fold 7 лучше Pixel 10 Pro Fold практически по всем параметрам", — говорят тестировщики.

Samsung Galaxy S25 Edge

Хотя Galaxy S25 Edge, безусловно, оснащен более мощным оборудованием по сравнению с iPhone Air, он все равно идет на множество компромиссов, начиная с времени автономной работы. Аккумулятора на 3900 мАч не хватает, чтобы телефон проработал до конца дня, и он довольно сильно нагревается во время игр или многозадачности. Камера также довольно посредственная для смартфона стоимостью около 800 долларов. Из-за этих факторов Galaxy S25 Edge стоит проигнорировать, если только вы не хотите действительно тонкий телефон.

Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Edge

"Если у вас нет таких требований и вы хотите хороший телефон менее чем за 800 долларов, OnePlus 13 — хороший выбор", — рекомендуют авторы.

Это гаджет с чипсетом Snapdragon 8 Elite и мощным аккумулятором на 6000 мАч. OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц великолепен, а система камер Hasselblad на задней панели превосходит таковую у S25 Edge как по качеству изображения, так и по универсальности. На задней панели есть дополнительный телеобъектив, что абсолютно необходимо для флагмана в этой ценовой категории.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Среди дополнительных функций — быстрая зарядка мощностью 80 Вт, программное обеспечение OxygenOS (которое не уступает Samsung One UI) и 4 года обновлений Android. За свою цену OnePlus 13, безусловно, самый сбалансированный флагман Android на рынке.

