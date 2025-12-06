Топ 5 найгірших Android-смартфонів 2025 року: що краще купити замість них (фото, відео)

Не всі бренди випускають якісні смартфони — бувають і провали. Щоб користувачі розуміли, на які моделі не варто витрачати гроші, експерти зі SlashGear пояснили в чому їхні недоліки.

До списку потрапили смартфони від Motorola, Samsung, Google. Вони не такі вже й погані, пише SlashGear, однак на ринку є значно кращі альтернативи за ті ж гроші.

Moto G 2025

У бюджетному сегменті пристрої Motorola вважаються одними з найкращих недорогих Android-смартфонів. Вони пропонують хороші характеристики за свою ціну, а деякі моделі навіть оснащені додатковими функціями, такими як стилус.

Хоча Moto G 2025 також належить до цієї категорії, він не вражає порівняно з Samsung Galaxy A16 5G, вважають експерти. Головна відмінність між двома смартфонами, яка схилила тестувальників на бік Samsung, — довгострокова підтримка програмного забезпечення. Galaxy A16 обіцяє 6 років оновлень ПЗ, на відміну від Motorola, які були всього 2 роки, що означає, що ви зможете користуватися смартфоном довше. Крім того, у Samsung більш якісний 6,7-дюймовий OLED-дисплей.

Смартфон Moto G 2025 Фото: androidauthority.com

Хоча дисплей Moto G 2025 виглядає сучаснішим завдяки вирізу у формі отвору, це IPS-панель, а отже, перегляд контенту на ньому буде не таким приємним, як на Galaxy A16. Дисплей Moto G також більш плавний на частоті 120 Гц, але і 90-герцова панель Samsung теж не відстає. Ми б безумовно рекомендували 90-герцову OLED-панель замість 120-герцової IPS.

Смартфон Galaxy A16 Фото: androidpolice.com

Ще одна перевага Samsung — це програмне забезпечення. One UI — один із найкращих інтерфейсів Android, і хоча стандартний Android від Moto може сподобатися деяким користувачам, Galaxy A16 пропонує значно більше програмних фішок, які роблять його найкращим із двох.

"Якщо ви шукаєте телефон до 200 доларів, Galaxy A16 5G, безумовно, більш надійний варіант", — резюмували автори.

Samsung Galaxy A36

Хоча Galaxy A36, безумовно, не входить до числа найгірших смартфонів Samsung, він дещо переоцінений за свої можливості. На папері він виглядає добре, але начинка трохи розчаровує, особливо з огляду на ціну в 500 доларів. Хоча OLED-дисплей і потрійна камера — це, мабуть, плюс, телефон усе ж таки поступається конкурентам у плані збалансованості. Саме в цьому Google Pixel 9a перевершує конкурента. За схожу ціну він пропонує практично все, що є у більш преміального Pixel 9, поступаючись лише тим, що не сильно впливає на користувацький досвід. Процесор Tensor G4 забезпечує роботу всіх приголомшливих функцій ШІ, включно з Gemini Live, Magic Editor, Add Me, Best Take та іншими.

Огляд Samsung Galaxy A36

Телефони Pixel традиційно мають відмінні камери, і Pixel 9a не виняток. Хоча у нього немає окремого макрооб'єктива, як у Galaxy A36, основна камера робить приголомшливі знімки з відмінною контрастністю і динамічним діапазоном. Надширококутна камера і фронтальна камера також добре справляються зі своїм завданням. Нарешті, акумулятор ємністю 5000 мА-год у поєднанні з оптимізацією від Google доповнює загальне враження, надаючи користувачам надійний і міцний смартфон.

Огляд Pixel 9a

Google також обіцяє до 7 років оновлень Android — на рік більше, ніж у Galaxy A36. Pixel 9a пропонує більш вигідну ціну завдяки чудовій камері, більш якісному програмному забезпеченню, функціям ШІ та відмінному часу автономної роботи.

Google Pixel 10

Новий Pixel 10 — доволі дивний смартфон, вважають фахівці. Звісно, Google оновила камеру базового Pixel, додавши додатковий телеоб'єктив. Але при цьому він також значно погіршив якість основної та надширококутної камер, встановивши сенсори меншого розміру порівняно з минулорічним Pixel 9. У результаті Pixel 10 стає менш привабливим варіантом, особливо за межами сегмента 700 доларів. Варто також зазначити, що, хоча новий чипсет Tensor G5 має покращений модем та значно кращі теплові характеристики порівняно з G4, він все ще поступається флагманським SoC від Qualcomm та MediaTek. У результаті Pixel 10 не підходить для ігор або важких завдань, акцентували автори.

Смартфон Google Pixel 10 Фото: The Sun

"Якщо ви шукаєте компактний телефон із вищою продуктивністю і, можливо, кращими камерами, Samsung Galaxy S25 — найкращий вибір", — вважають тестувальники.

Чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy потужніший і ефективніший, а оболонка Samsung One UI пропонує більше функцій порівняно з Pixel UI. Дисплей Galaxy S25 також перевершує дисплей Pixel 10, але при цьому має більш тонкі рамки.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Примітно, що у Pixel 10 акумулятор набагато ємніший, ніж у Galaxy S25, тому, якщо потрібен телефон, який працює довше від однієї зарядки, Pixel 10, як і раніше, залишається найкращим вибором. Для всіх інших Galaxy S25 пропонує більш продуманий інтерфейс у схожому форм-факторі. Обидва телефони отримають семирічну підтримку програмного забезпечення, тож у цьому відношенні відмінностей між ними немає.

Google Pixel 10 Pro Fold

Цього року лінійка Google являє собою змішаний набір. Pixel 10 Pro і 10 Pro XL — чудові смартфони, але базова модель Pixel 10 і топовий Pixel 10 Pro Fold викликають питання за кількома параметрами. Pixel 10, принаймні, отримав деякі поліпшення порівняно з Pixel 9, а Pixel 10 Pro Fold відчувається вкрай несучасним порівняно з торішнім 9 Pro Fold. Звичайно, це перший складаний смартфон із захистом від пилу, тож він, імовірно, переживе поїздку на пляж краще за більшість інших складаних телефонів. Але у 2025 році, коли Samsung вразила своїм Galaxy Z Fold 7, це вже не спрацює. Pixel 10 Pro Fold має більш товстий корпус, посередні камери та простий інтерфейс — і все це в поєднанні з високою ціною.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: androidauthority.com

З іншого боку, Samsung прибрала кілька міліметрів металу з Galaxy Z Fold 7, у результаті чого вийшов ультратонкий складаний смартфон, який відчувається майже як звичайний моноблок. Одного цього може бути достатньо, щоб переконати вас перейти на складаний телефон. Крім того, Galaxy Z Fold 7 оснащений потужнішим чипсетом Snapdragon 8 Elite, тією самою 200-мегапіксельною основною камерою, що й Galaxy S25 Ultra, і, безумовно, кращим програмним забезпеченням для складних телефонів — One UI. У сукупності це забезпечує чудовий досвід використання складного телефону.

Огляд моделі Galaxy Z Fold 7

"Якщо у вас є 2000 доларів, щоб витратити їх на смартфон, Galaxy Z Fold 7 кращий за Pixel 10 Pro Fold практично за всіма параметрами", — кажуть тестувальники.

Samsung Galaxy S25 Edge

Хоча Galaxy S25 Edge, безумовно, оснащений потужнішим обладнанням порівняно з iPhone Air, він все одно йде на безліч компромісів, починаючи з часу автономної роботи. Акумулятора на 3900 мАг не вистачає, щоб телефон пропрацював до кінця дня, і він доволі сильно нагрівається під час ігор або багатозадачності. Камера також досить посередня для смартфона вартістю близько 800 доларів. Через ці фактори Galaxy S25 Edge варто проігнорувати, якщо тільки ви не хочете дійсно тонкий телефон.

Огляд смартфона Samsung Galaxy S25 Edge

"Якщо у вас немає таких вимог і ви хочете хороший телефон менш ніж за 800 доларів, OnePlus 13 — хороший вибір", — рекомендують автори.

Це гаджет з чипсетом Snapdragon 8 Elite і потужним акумулятором на 6000 мАг. OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц чудовий, а система камер Hasselblad на задній панелі перевершує таку у S25 Edge як за якістю зображення, так і за універсальністю. На задній панелі є додатковий телеоб'єктив, що абсолютно необхідно для флагмана в цій ціновій категорії.

Смартфон OnePlus 13 Фото: theverge.com

Серед додаткових функцій — швидка зарядка потужністю 80 Вт, програмне забезпечення OxygenOS (яке не поступається Samsung One UI) і 4 роки оновлень Android. За свою ціну OnePlus 13, безумовно, найбільш збалансований флагман Android на ринку.

