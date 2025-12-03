Топ-10 самых мощных Android-флагманов в мире: лидером оказался не Samsung (фото)
Команда AnTuTu представила ежемесячный рейтинг самых быстрых флагманских смартфонов на Android. В ноябре столкнулись два новейших чипсетов — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.
Оба процессора продемонстрировали колоссальный прирост мощности, впервые в истории преодолев отметку в 4 миллиона баллов. Первое место с заметным отрывом занял игровой аппарат, который доказал, что активное охлаждение все еще играет решающую роль в раскрытии потенциала "железа". Однако устройства на базе MediaTek вплотную приблизились к лидеру, пишет AnTuTu.
Тройка лидеров
Чемпионом предыдущего месяца стал Nubia Red Magic 11 Pro+. Благодаря разогнанному процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5, гигантскому объему оперативной памяти в 24 ГБ и передовой системе охлаждения с активным кулером, смартфон набирал в среднем 4 105 121 балл. Эксперты отмечают, что именно агрессивное повышение частот и эффективный отвод тепла позволили телефону выжать максимум из нового чипа Qualcomm.
Второе место досталось OPPO Find X9 Pro (версия со спутниковой связью). Смартфон работает на базе конкурентного чипа Dimensity 9500 и оснащен 16 ГБ ОЗУ. Его средний результат составил 4 006 704 балла, что подтверждает способность топового решения MediaTek на равных тягаться с лучшими процессорами на рынке.
Замыкает тройку лидеров vivo X300 Pro. Используя тот же чип Dimensity 9500 в связке с быстрой памятью LPDDR5X, смартфон показал результат в 4 004 589 баллов. Разрыв со вторым местом оказался минимальным, что говорит о практически идентичной производительности этих двух моделей в реальных задачах.
Остальные участники топа
Места с четвертого по шестое заняли устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. iQOO 15 вплотную подобрался к отметке в 4 миллиона, но немного не дотянул. Следом идут флагманы от Honor и Realme, которые также демонстрируют высокий уровень быстродействия.
Интересно, что базовый OPPO Find X9 на чипе Dimensity 9500 занял девятую строчку, а замыкает десятку Redmi K90 Pro Max, самый доступный аппарат с топовой платформой.
Полный топ-10 флагманов за ноябрь 2025 года:
- Nubia Red Magic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24/1024 ГБ) — 4 105 121;
- OPPO Find X9 Pro (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 4 006 704;
- vivo X300 Pro (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 4 004 589;
- iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 998 037;
- Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 976 558;
- Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 949 528;
- Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 925 304;
- OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 855 366;
- OPPO Find X9 (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 3 827 302;
- Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/512 ГБ) — 3 768 077.
Ранее сообщалось, что смартфоны Samsung разочаровывают покупателей. Телефоны Samsung годами считались эталоном качества в мире Android, предлагая надежность и передовые технологии. Но в 2025 году ситуация изменилась. Сравнивая новинки южнокорейского бренда с китайскими конкурентами, стагнация становится очевидной.