Топ 10 найпотужніших Android-флагманів у світі: лідером виявився не Samsung (фото)

Команда AnTuTu представила щомісячний рейтинг найшвидших флагманських смартфонів на Android. У листопаді зіткнулися два новітні чіпсети — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500.

Обидва процесори продемонстрували колосальний приріст потужності, вперше в історії подолавши позначку в 4 мільйони балів. Перше місце з помітним відривом посів ігровий апарат, який довів, що активне охолодження все ще відіграє вирішальну роль у розкритті потенціалу "заліза". Однак пристрої на базі MediaTek впритул наблизилися до лідера, пише AnTuTu.

Трійка лідерів

Чемпіоном попереднього місяця став Nubia Red Magic 11 Pro+. Завдяки розігнаному процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5, гігантському об'єму оперативної пам'яті в 24 ГБ і передовій системі охолодження з активним кулером, смартфон набирав у середньому 4 105 121 бал. Експерти зазначають, що саме агресивне підвищення частот і ефективне відведення тепла дали змогу телефону витиснути максимум із нового чипа Qualcomm.

Друге місце дісталося OPPO Find X9 Pro (версія із супутниковим зв'язком). Смартфон працює на базі конкурентного чіпа Dimensity 9500 і оснащений 16 ГБ ОЗП. Його середній результат склав 4 006 704 бали, що підтверджує здатність топового рішення MediaTek на рівних змагатися з найкращими процесорами на ринку.

Замикає трійку лідерів vivo X300 Pro. Використовуючи той самий чип Dimensity 9500 у зв'язці зі швидкою пам'яттю LPDDR5X, смартфон показав результат у 4 004 589 балів. Розрив із другим місцем виявився мінімальним, що свідчить про практично ідентичну продуктивність цих двох моделей у реальних завданнях.

Топ-10 найпотужніших Android-флагманів листопада за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Решта учасників топу

Місця з четвертого по шосте посіли пристрої на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. iQOO 15 впритул підібрався до позначки в 4 мільйони, але трохи не дотягнув. Слідом ідуть флагмани від Honor і Realme, які також демонструють високий рівень швидкодії.

Цікаво, що базовий OPPO Find X9 на чипі Dimensity 9500 посів дев'яту сходинку, а замикає десятку Redmi K90 Pro Max, найдоступніший апарат із топовою платформою.

Повний топ-10 флагманів за листопад 2025 року:

Nubia Red Magic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24/1024 ГБ) — 4 105 121; OPPO Find X9 Pro (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 4 006 704; vivo X300 Pro (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 4 004 589; iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 998 037; Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 976 558; Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 949 528; Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 925 304; OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ) — 3 855 366; OPPO Find X9 (Dimensity 9500, 16/1024 ГБ) — 3 827 302; Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/512 ГБ) — 3 768 077.

