Названы 10 самых мощных планшетов на Android: определился неожиданный лидер (фото)

Android-планшеты сегодня претендуют на роль компактной замены ноутбуку благодаря передовому "железу". Ноябрьский рейтинг AnTuTu наглядно демонстрирует этот тренд: лидеры списка преодолели отметку в 4 миллиона баллов, а в топ-10 даже вошел аппарат на процессоре Intel.

Незнакомые бренды в списке легко объяснить тем, что список составили с ориентиром на китайский рынок. Тем не менее главной интригой стало появление новых чипов и неожиданных участников, пишет AnTuTu. Статистика базируется на результатах тысяч тестов, проведенных пользователями в течение прошлого месяца.

Первую строчку рейтинга занял Honor MagicPad 3 Pro 13.3. Этот огромный планшет стал первым устройством в своей категории, получившим новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти он выдал результат в 4 038 720 баллов, оставив конкурентов далеко позади.

На втором месте расположился необычный гаджет — H3C MegaBook. Это устройство-трансформер, которое работает сразу на двух операционных системах: Windows 11 и Android 14. Благодаря мощному процессору Intel Ultra 5 228V и 32 ГБ ОЗУ, этот гибрид смог набрать 3 716 440 баллов в тесте Android-производительности, доказав, что архитектура x86 все еще способна удивлять в мобильном сегменте.

10 самых мощных Android-планшетов по версии AnTuTu Фото: AnTuTu

Snapdragon против Dimensity

Места с третьего по седьмое занимают планшеты на базе прошлогоднего, но все еще очень мощного чипа Snapdragon 8 Elite. Лидером в этой группе стал OPPO Pad 4 Pro с результатом 3 230 943 балла. Следом идут игровой компакт Lenovo Y700 и геймерский Red Magic Gaming Tab 3 Pro.

Замыкают десятку устройства на базе прежнего флагманского решения от MediaTek — Dimensity 9400 Plus. Разница в производительности между ними минимальна: OPPO Pad 5, Redmi K Pad и iQOO Pad5 Pro набрали около 2,9 миллиона баллов каждый, демонстрируя стабильно высокий уровень быстродействия.

Топ-10 самых мощных планшетов ноября 2025 года:

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 038 720; H3C MegaBook (Intel Ultra 5 228V) — 3 716 440; OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 230 943; Lenovo Y700 (Snapdragon 8 Elite) — 3 201 881; Red Magic Gaming Tab 3 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 189 204; Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 140 558; OnePlus 2 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 091 246; OPPO Pad 5 (Dimensity 9400 Plus) — 2 897 105; Redmi K Pad (Dimensity 9400 Plus) — 2 891 497; iQOO Pad5 Pro (Dimensity 9400 Plus) — 2 883 286.

