Названо 10 найпотужніших планшетів на Android: визначився несподіваний лідер (фото)

Android-планшети сьогодні претендують на роль компактної заміни ноутбуку завдяки передовому "залізу". Листопадовий рейтинг AnTuTu наочно демонструє цей тренд: лідери списку подолали позначку в 4 мільйони балів, а в топ-10 навіть увійшов апарат на процесорі Intel.

Незнайомі бренди в списку легко пояснити тим, що список склали з орієнтиром на китайський ринок. Проте головною інтригою стала поява нових чипів і несподіваних учасників, пише AnTuTu. Статистика базується на результатах тисяч тестів, проведених користувачами протягом минулого місяця.

Першу сходинку рейтингу посів Honor MagicPad 3 Pro 13.3. Цей величезний планшет став першим пристроєм у своїй категорії, який отримав новітній процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. У поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті він видав результат у 4 038 720 балів, залишивши конкурентів далеко позаду.

На другому місці розташувався незвичайний гаджет — H3C MegaBook. Це пристрій-трансформер, який працює одразу на двох операційних системах: Windows 11 та Android 14. Завдяки потужному процесору Intel Ultra 5 228V і 32 ГБ ОЗП, цей гібрид зміг набрати 3 716 440 балів у тесті Android-продуктивності, довівши, що архітектура x86 все ще здатна дивувати в мобільному сегменті.

10 найпотужніших Android-планшетів за версією AnTuTu Фото: AnTuTu

Snapdragon проти Dimensity

Місця з третього по сьоме посідають планшети на базі торішнього, але все ще дуже потужного чипа Snapdragon 8 Elite. Лідером у цій групі став OPPO Pad 4 Pro з результатом 3 230 943 бали. Слідом ідуть ігровий компакт Lenovo Y700 і геймерський Red Magic Gaming Tab 3 Pro.

Замикають десятку пристрої на базі колишнього флагманського рішення від MediaTek — Dimensity 9400 Plus. Різниця в продуктивності між ними мінімальна: OPPO Pad 5, Redmi K Pad і iQOO Pad5 Pro набрали близько 2,9 мільйона балів кожен, демонструючи стабільно високий рівень швидкодії.

Топ-10 найпотужніших планшетів листопада 2025 року:

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) — 4 038 720; H3C MegaBook (Intel Ultra 5 228V) — 3 716 440; OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 230 943; Lenovo Y700 (Snapdragon 8 Elite) — 3 201 881; Red Magic Gaming Tab 3 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 189 204; Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 140 558; OnePlus 2 Pro (Snapdragon 8 Elite) — 3 091 246; OPPO Pad 5 (Dimensity 9400 Plus) — 2 897 105; Redmi K Pad (Dimensity 9400 Plus) — 2 891 497; iQOO Pad5 Pro (Dimensity 9400 Plus) — 2 883 286.

