Недорогі планшети з великою батареєю: випущені Poco Pad M1 і Pad X1 (фото)

Бренд Poco розширив лінійку планшетів моделями Pad X1 і Pad M1. Новинки пропонують вражаючі екрани та потужну "начинку" за розумними цінами.

Глобальний анонс новинок відбувся на заході в Балі (Індонезія), де компанія також показала серію смартфонів Poco F8, пише GSMArena.

Poco Pad X1

Старша модель отримала 11,2-дюймовий LCD-дисплей з високою роздільною здатністю 3.2K і частотою оновлення 144 Гц. Екран має пікову яскравість 800 ніт і підтримує технології HDR10 і Dolby Vision.

Poco Pad X1 Фото: POCO

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 7+ Gen 3 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.0 на 512 ГБ. Планшет виконаний у суцільнометалевому корпусі товщиною всього 6,18 мм і важить 500 г. За автономність відповідає батарея ємністю 8850 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт.

Poco Pad M1

Pad M1 оснащений більшим 12,1-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2.5K і частотою 120 Гц. Головною особливістю пристрою став акумулятор ємністю 12 000 мАг із зарядкою 33 Вт.

Poco Pad M1 Фото: POCO

Усередині встановлений чипсет Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ ОЗП і накопичувач UFS 2.2 на 256 ГБ з можливістю розширення через microSD. Обидва планшети постачаються з HyperOS 2, мають чотири стереодинаміки з Dolby Atmos і доступні в сірому та синьому кольорах.

Ціни для перших покупців:

Poco Pad X1 (8/512 ГБ) — $349 (роздрібна ціна — $399 або ~16 800 грн).

(8/512 ГБ) — $349 (роздрібна ціна — $399 або ~16 800 грн). Poco Pad M1 (8/256 ГБ) — $279 (роздрібна ціна — $329 або ~13 900 грн).

