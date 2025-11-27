Недорогие планшеты с большой батареей: выпущены Poco Pad M1 и Pad X1 (фото)

Бренд Poco расширил линейку планшетов моделями Pad X1 и Pad M1. Новинки предлагают впечатляющие экраны и мощную "начинку" по разумным ценам.

Глобальный анонс новинок состоялся на мероприятии в Бали (Индонезия), где компания также показала серию смартфонов Poco F8, пишет GSMArena.

Poco Pad X1

Старшая модель получила 11,2-дюймовый LCD-дисплей с высоким разрешением 3.2K и частотой обновления 144 Гц. Экран обладает пиковой яркостью 800 нит и поддерживает технологии HDR10 и Dolby Vision.

Poco Pad X1 Фото: POCO

Устройство работает на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 в связке с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной всего 6,18 мм и весит 500 г. За автономность отвечает батарея емкостью 8850 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Poco Pad M1

Pad M1 оснащен более крупным 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.5K и частотой 120 Гц. Главной особенностью устройства стал аккумулятор емкостью 12 000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Poco Pad M1 Фото: POCO

Внутри установлен чипсет Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ ОЗУ и накопитель UFS 2.2 на 256 ГБ с возможностью расширения через microSD. Оба планшета поставляются с HyperOS 2, имеют четыре cтереодинамика с Dolby Atmos и доступны в сером и синем цветах.

Цены для первых покупателей:

Poco Pad X1 (8/512 ГБ) — $349 (розничная цена — $399 или ~16 800 грн).

(8/512 ГБ) — $349 (розничная цена — $399 или ~16 800 грн). Poco Pad M1 (8/256 ГБ) — $279 (розничная цена — $329 или ~13 900 грн).

