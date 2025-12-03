Житель Бразилии разработал новый источник солнечной энергии: им уже заинтересовался Китай

Бразильский предприниматель Тибурсио Фрота разработал систему, которая позволяет использовать солнечную энергию в аккумуляторах электромобилей для электрификации домов.

Технология позволяет питать жилье всю ночь и уже привлекла внимание компании BYD, одного из крупнейших производителей электромобилей в Китае. Подробности сообщает портал CPG.

В 2023 году в штате Пиауи начались перебои с электроснабжением, и местный житель Тибурсио Фрота начал искать решение проблемы. Он обратил внимание на технологию, позволяющую высвобождать через зарядное устройство энергию, накопленную в аккумуляторах электромобилей.

Бразилец приобрел себе такой автомобиль и начал экспериментировать, пока не создал первую версию домашней системы. Днем солнечные панели подзаряжали аккумулятор электромобиля, а ночью энергия поступала в дом. Благодаря этому освещение, холодильник, освещение и кондиционер работали независимо от электросети.

Через год после первых испытаний мужчина приобрел на аукционах аккумуляторы от сломанных электромобилей и создал масштабную систему, не зависящую от транспортного средства. Она включает гибридный солнечный инвертор, способный работать как от сети, так и автономно. Но ключевым элементом стал коммуникационный модуль, разработанный самим Тибурсио Фротой.

"Нам удалось запустить эту систему благодаря модулю, который мы патентуем. Этот модуль обрабатывает данные. Данные поступают, он преобразует их и отправляет другому устройству. Он как переводчик: он переводит и обеспечивает работу", — объяснил изобретатель.

BYD инвестировала в проект и помогла создать более совершенную систему, полностью обеспечивающую электроснабжение дома в течение очень длительного времени. Если включить кондиционер, холодильник и освещение — энергии хватит на восемь часов.

BYD видит потенциал для расширения технологии, ведь она тоже разрабатывала подобные решения. По словам Антенора Кавальканте, менеджера Jelta BYD в Парнаибе, компания работала с системой Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет использовать энергию электромобиля для электроснабжения.

"Я понятия не имел, каких масштабов это достигнет. По правде говоря, я кое-что сделал, чтобы решить свою проблему. Я пробовал себя в других областях. Я всегда интересовался технологиями и всем таким, но я никогда не думал, что мы будем продавать технологию. Я очень рад, и BYD буквально понял, что это замечательное решение, которое поможет многим людям", — прокомментировал Тибурсио Фрота.

Тем временем в ОАЭ строять крупнейшую солнечную электростанцию в мире. Проект Khazna Solar PV предусматривает установку 3 млн солнечных панелей и системы накопления энергии.