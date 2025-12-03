Житель Бразилії розробив нове джерело сонячної енергії: ним уже зацікавився Китай

Бразильський підприємець Тібурсіо Фрота розробив систему, яка дає змогу використовувати сонячну енергію в акумуляторах електромобілів для електрифікації будинків.

Технологія дає змогу живити житло всю ніч і вже привернула увагу компанії BYD, одного з найбільших виробників електромобілів у Китаї. Подробиці повідомляє портал CPG.

У 2023 році в штаті Піауї почалися перебої з електропостачанням, і місцевий житель Тібурсіо Фрота почав шукати вирішення проблеми. Він звернув увагу на технологію, що дає змогу вивільняти через зарядний пристрій енергію, накопичену в акумуляторах електромобілів.

Бразилець придбав собі такий автомобіль і почав експериментувати, поки не створив першу версію домашньої системи. Вдень сонячні панелі заряджали акумулятор електромобіля, а вночі енергія надходила в будинок. Завдяки цьому освітлення, холодильник, освітлення та кондиціонер працювали незалежно від електромережі.

Відео дня

Через рік після перших випробувань чоловік придбав на аукціонах акумулятори від зламаних електромобілів і створив масштабну систему, що не залежить від транспортного засобу. Вона включає гібридний сонячний інвертор, здатний працювати як від мережі, так і автономно. Але ключовим елементом став комунікаційний модуль, розроблений самим Тібурсіо Фротою.

"Нам вдалося запустити цю систему завдяки модулю, який ми патентуємо. Цей модуль обробляє дані. Дані надходять, він перетворює їх і відправляє іншому пристрою. Він як перекладач: він перекладає і забезпечує роботу", — пояснив винахідник.

BYD інвестувала в проєкт і допомогла створити більш досконалу систему, що повністю забезпечує електропостачання будинку протягом дуже тривалого часу. Якщо увімкнути кондиціонер, холодильник та освітлення — енергії вистачить на вісім годин.

BYD бачить потенціал для розширення технології, адже вона теж розробляла подібні рішення. За словами Антенора Кавальканте, менеджера Jelta BYD у Парнаїбі, компанія працювала з системою Vehicle-to-Load (V2L), яка дає змогу використовувати енергію електромобіля для електропостачання.

"Я й гадки не мав, яких масштабів це досягне. Правду кажучи, я дещо зробив, щоб вирішити свою проблему. Я пробував себе в інших галузях. Я завжди цікавився технологіями і всім таким, але я ніколи не думав, що ми будемо продавати технологію. Я дуже радий, і BYD буквально зрозумів, що це чудове рішення, яке допоможе багатьом людям", — прокоментував Тібурсіо Фрота.

Тим часом в ОАЕ будуватимуть найбільшу сонячну електростанцію у світі. Проєкт Khazna Solar PV передбачає встановлення 3 млн сонячних панелей і системи накопичення енергії.