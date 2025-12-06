Смартфон будет работать на несколько часов дольше: 6 простых привычек для Android (фото)

Главный фактор разрядки смартфона — это действия пользователя. Некоторые из них мешают максимизировать автономность. Но изменение нескольких мелких настроек может существенно продлить время работы.

Эксперт портала MakeUseOf рассказал о базовых лайфхаках, которые помогают избежать неожиданной разрядки телефона в неподходящий момент.

Контролируйте яркость экрана

Дисплей — главный потребитель энергии. Многие по привычке всегда пользуются им на максимальной яркости, забывая о том, что вечером или в помещении она не нужна. Самый простой способ сэкономить заряд — включить автояркость. Однако эта опция также учится на действиях пользователя. Если вы постоянно будете вручную повышать яркость выше необходимого, алгоритм запомнит это и начнет делать так же автоматически. Старайтесь держать яркость на комфортном минимуме.

Фото: Make Use Of

Включите темную тему везде

На современных смартфонах с OLED-матрицами темный режим действительно экономит заряд. Черные пиксели просто выключаются и не потребляют энергию. Включите темную тему в настройках системы и приложений. Удобно задать ее активацию по расписанию вместе с режимом чтения, фильтрующим синий свет (вечером эта комбинация может служить сигналом для мозга о том, что скоро пора отходить ко сну). Бонус: темный фон меньше утомляет глаза, а контент вроде текста разглядеть проще на меньшей яркости благодаря контрасту.

Темная тема Android Фото: makeuseof.com

Уменьшите тайм-аут экрана

Каждый раз, когда вы кладете телефон, не заблокировав его, экран продолжает светиться впустую. Установите время автоотключения на 15 или 30 секунд. Чтобы экран не гас, пока вы читаете, включите функцию "Не выключать при просмотре" (или аналог) — она использует фронтальную камеру, чтобы следить за направлением взгляда.

Вибрация клавиатуры и виджеты

Отклик при наборе текста кажется мелочью, но при частых переписках, моторчик виброотклика "съедает" ощутимую часть заряда. Можно отключить вибрацию и звуки клавиш — к этому легко привыкнуть, а для батареи это плюс.

Виджеты могут быть удобны, но они постоянно обновляются в фоновом режиме, чтобы показывать актуальную погоду или новости. Если у вас весь рабочий стол забит виджетами, которыми вы почти не пользуетесь, удалите их. Оставьте только самые необходимые.

Виджеты на рабочем столе Android Фото: Android Authority

Отключайте беспроводные модули

Модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS постоянно ищут сети и устройства, даже если вы ими не пользуетесь. Выходя из дома, отключайте Wi-Fi, чтобы телефон не сканировал каждую точку доступа по пути. С геоданными тоже стоит быть внимательнее. Многие приложения запрашивают местоположение в фоне без особой необходимости. Так что вне сценария навигации геолокацию лучше держать выключенной.

