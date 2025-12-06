Смартфон працюватиме на кілька годин довше: 6 простих звичок для Android (фото)

Головний фактор розрядки смартфона — це дії користувача. Деякі з них заважають максимізувати автономність. Але зміна кількох дрібних налаштувань може істотно продовжити час роботи.

Експерт порталу MakeUseOf розповів про базові лайфхаки, які допомагають уникнути неочікуваної розрядки телефону в невідповідний момент.

Контролюйте яскравість екрана

Дисплей — головний споживач енергії. Багато хто за звичкою завжди користується ним на максимальній яскравості, забуваючи про те, що ввечері або в приміщенні вона не потрібна. Найпростіший спосіб заощадити заряд — увімкнути автояскравість. Однак ця опція також вчиться на діях користувача. Якщо ви постійно вручну підвищуватимете яскравість вище за необхідне, алгоритм запам'ятає це і почне робити так само автоматично. Намагайтеся тримати яскравість на комфортному мінімумі.

Фото: Make Use Of

Увімкніть темну тему скрізь

На сучасних смартфонах з OLED-матрицями темний режим справді економить заряд. Чорні пікселі просто вимикаються і не споживають енергію. Увімкніть темну тему в налаштуваннях системи та додатків. Зручно задати її активацію за розкладом разом із режимом читання, що фільтрує синє світло (ввечері ця комбінація може слугувати сигналом для мозку про те, що скоро пора відходити до сну). Бонус: темний фон менше стомлює очі, а контент на кшталт тексту розгледіти простіше на меншій яскравості завдяки контрасту.

Темна тема Android Фото: makeuseof.com

Зменшіть тайм-аут екрана

Щоразу, коли ви кладете телефон, не заблокувавши його, екран продовжує світитися даремно. Встановіть час автовідключення на 15 або 30 секунд. Щоб екран не гас, поки ви читаєте, увімкніть функцію "Не вимикати під час перегляду" (або аналог) — вона використовує фронтальну камеру, щоб стежити за напрямком погляду.

Вібрація клавіатури та віджети

Відгук під час набору тексту здається дрібницею, але під час частих листувань моторчик вібровідгуку "з'їдає" відчутну частину заряду. Можна відключити вібрацію і звуки клавіш — до цього легко звикнути, а для батареї це плюс.

Віджети можуть бути зручними, але вони постійно оновлюються у фоновому режимі, щоб показувати актуальну погоду або новини. Якщо у вас весь робочий стіл забитий віджетами, якими ви майже не користуєтеся, видаліть їх. Залиште тільки найнеобхідніші.

Віджети на робочому столі Android Фото: Android Authority

Вимикайте бездротові модулі

Модулі Wi-Fi, Bluetooth і GPS постійно шукають мережі та пристрої, навіть якщо ви ними не користуєтеся. Виходячи з дому, вимикайте Wi-Fi, щоб телефон не сканував кожну точку доступу на шляху. З геоданими теж варто бути уважнішими. Багато застосунків запитують місце розташування у фоні без особливої потреби. Тож поза сценарієм навігації геолокацію краще тримати вимкненою.

