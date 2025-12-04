Выпущен важный апдейт Android: удобные функции, которые достанутся всем (фото)

Google анонсировала масштабное обновление сервисов, которое станет доступно на всех Android-устройствах, независимо от версии системы и производителя. Этот "праздничный" апдейт фокусируется на безопасности и удобстве общения.

Новые функции призваны решить насущные проблемы пользователей: от назойливого спама в групповых чатах до потери важных вкладок в браузере. Полный список нововведений опубликовало издание PhoneArena.

Звонки и браузер

Одной из главных фишек стала функция Call Reason ("Причина звонка"). Теперь при звонке контакту из адресной книги можно пометить вызов как "срочный". Собеседник увидит эту пометку на экране и поймет, что это важное дело. Это наглядный способ добавить контекст еще до того, как человек возьмет трубку.

Экспрессивные субтитры и "Срочный звонок": новшества ОС Android Фото: Google

Браузер Chrome на мобильных гаджетах наконец-то догнал десктопную версию в одном аспекте: появилась возможность закреплять вкладки. Это поможет пользователям, у которых постоянно открыты десятки страниц, иметь на виду ключевые частые сайты.

Защита от мошенников и спама

Google "прокачала" и безопасность. Функция Circle to Search ("Обвести и найти") теперь умеет распознавать мошенничество. Достаточно обвести подозрительный текст или картинку (например, предложение "выгодных криптоинвестиций"), и ИИ просканирует интернет, предупредив, если это известная афера.

Закрепленные вкладки в Chrome, обнаружение мошенничества в сообщениях и предупреждение о спам-группах Фото: Google

Также появилась защита групповых чатов. Если неизвестный номер добавляет вас в группу, Android покажет краткую сводку и предложит быстро заблокировать отправителя или покинуть чат. Это отличный инструмент против спам-ботов, которые часто атакуют мессенджеры.

Субтитры и эмодзи

Не обошлось и без развлекательных функций. Live Captions (субтитры в реальном времени) стали эмоциональнее: теперь они не просто транскрибируют речь, но и обозначают интонации и звуки, например, [радостно] или [аплодисменты]. А в Emoji Kitchen фирменной клавиатуры, где можно генерировать уникальные эмодзи, добавили новые комбинации стикеров, посвященные праздничной тематике.

