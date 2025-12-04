Випущено важливий апдейт Android: зручні функції, які дістануться всім (фото)

Google анонсувала масштабне оновлення сервісів, яке стане доступним на всіх Android-пристроях, незалежно від версії системи та виробника. Цей "святковий" апдейт фокусується на безпеці та зручності спілкування.

Нові функції покликані вирішити нагальні проблеми користувачів: від настирливого спаму в групових чатах до втрати важливих вкладок у браузері. Повний список нововведень опублікувало видання PhoneArena.

Дзвінки та браузер

Однією з головних фішок стала функція Call Reason ("Причина дзвінка"). Тепер під час дзвінка контакту з адресної книги можна позначити виклик як "терміновий". Співрозмовник побачить цю позначку на екрані і зрозуміє, що це важлива справа. Це наочний спосіб додати контекст ще до того, як людина візьме слухавку.

Експресивні субтитри та "Терміновий дзвінок": нововведення ОС Android Фото: Google

Браузер Chrome на мобільних гаджетах нарешті наздогнав десктопну версію в одному аспекті: з'явилася можливість закріплювати вкладки. Це допоможе користувачам, у яких постійно відкриті десятки сторінок, мати на увазі ключові часті сайти.

Захист від шахраїв і спаму

Google "прокачала" і безпеку. Функція Circle to Search ("Обвести і знайти") тепер вміє розпізнавати шахрайство. Досить обвести підозрілий текст або картинку (наприклад, пропозицію "вигідних криптоінвестицій"), і ШІ просканує інтернет, попередивши, якщо це відома афера.

Закріплені вкладки в Chrome, виявлення шахрайства в повідомленнях і попередження про спам-групи Фото: Google

Також з'явився захист групових чатів. Якщо невідомий номер додає вас у групу, Android покаже коротке зведення і запропонує швидко заблокувати відправника або покинути чат. Це чудовий інструмент проти спам-ботів, які часто атакують месенджери.

Субтитри та емодзі

Не обійшлося і без розважальних функцій. Live Captions (субтитри в реальному часі) стали емоційнішими: тепер вони не просто транскрибують мовлення, а й позначають інтонації та звуки, наприклад, [радісно] або [оплески]. А в Emoji Kitchen фірмової клавіатури, де можна генерувати унікальні емодзі, додали нові комбінації стікерів, присвячені святковій тематиці.

Раніше повідомлялося, що смартфони отримають нову функцію, якої всім не вистачало. Операційна система Android 16 захищає від спам-повідомлень на смартфонах за допомогою штучного інтелекту після свіжого оновлення від Google.