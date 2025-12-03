Оновлення Android 16: смартфони отримають нову функцію, якої всім не вистачало

Операційна система Android 16 захищає від спам-сповіщень на смартфонах за допомогою штучного інтелекту після свіжого оновлення від Google.

Відтепер платформа отримуватиме оновлення функцій частіше, ніж раз на рік. Подробиці повідомляє сайт Android Central.

Google випускає два інструменти на базі штучного інтелекту, покликані скоротити кількість повідомлень на смартфонах.

Раніше зведення сповіщень стискали довгі повідомлення і хаотичні групові чати для швидкого розуміння. Новий органайзер сповіщень поміщає в карантин рекламні акції, новинні повідомлення, випадкові повідомлення від застосунків та інші неважливі сповіщення, залишаючи тільки цінну інформацію.

Android 16 також отримав більше можливостей персоналізації. Оновлена система дає змогу змінювати форму значків, поєднувати їх із тематичними значками різних застосунків і створювати чистіший та уніфікованіший головний екран, не витрачаючи багато часу на налаштування.

Відео дня

Android 16 отримає більше налаштувань для меню швидкого доступу Фото: Android Central

Крім того, темний режим тепер автоматично затемнює більшість світлих додатків, щоб економити більше енергії. Це також корисно, якщо постійні переходи дратують.

Android 16 об'єднав усі функції батьківського контролю та Family Link прямо на пристрої дитини. Батьки можуть встановлювати обмеження екранного часу, планувати час бездіяльності, керувати додатками або блокувати їх, а також надавати додаткові хвилини за допомогою простого PIN-коду.

З 2 грудня оновлення почали поширювати на смартфонах Google Pixel, а через деякий час стане доступним і на пристроях інших брендів.

Нещодавно експерти назвали 5 найкорисніших функцій Android, які варто увімкнути на смартфонах. Вони значно спрощують повсякденне життя.

Писали також, що Google працює над новою Aluminium OS. Вона може перенести функції Android на комп'ютери і, можливо, замінити ChromeOS.