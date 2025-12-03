Обновление Android 16: смартфоны получат новую функцию, которой всем не хватало

Операционная система Android 16 защищает от спам-уведомлений на смартфонах с помощью искусственного интеллекта после свежего обновления от Google.

Отныне платформа будет получать обновления функций чаще, чем раз в год. Подробности сообщает сайт Android Central.

Google выпускает два инструмента на базе искусственного интеллекта, призванные сократить количество уведомлений на смартфонах.

Раньше сводки уведомлений сжимали длинные сообщения и хаотичные групповые чаты для быстрого понимания. Новый органайзер уведомлений помещает в карантин рекламные акции, новостные оповещения, случайные сообщения от приложений и другие маловажные уведомления, оставляя только ценную информацию.

Android 16 также получил больше возможностей персонализации. Обновленная система позволяет менять форму значков, сочетать их с тематическими значками разных приложений и создавать более чистый и унифицированный главный экран, не тратя много времени на настройку.

Android 16 получит больше настроек для меню быстрого доступа Фото: Android Central

Кроме того, темный режим теперь автоматически затемняет большинство светлых приложений, чтобы экономить больше энергии. Это также полезно, если постоянные переходы раздражают.

Android 16 объединил все функции родительского контроля и Family Link прямо на устройстве ребенка. Родители могут устанавливать ограничения экранного времени, планировать время бездействия, управлять приложениями или блокировать их, а также предоставлять дополнительные минуты с помощью простого PIN-кода.

Со 2 декабря обновление начали распространять на смартфонах Google Pixel, а через некоторое время станет доступным и на устройствах других брендов.

Недавно эксперты назвали 5 самых полезных функций Android, которые стоит включить на смартфонах. Они значительно упрощают повседневную жизнь.

Писали также, что Google работает над новой Aluminium OS. Она может перенести функции Android на компьютеры и, возможно, заменить ChromeOS.