Людям повысили зарплаты на 630 000 грн: как такое возможно и при чем тут солнечные панели

Сельский школьный округ Бейтсвилля в штате Арканзас, США, установил солнечные панели и получил прибыль, которая позволила увеличить зарплаты учителям.

Годовой дефицит бюджета в размере 250 000 долларов превратился в профицит в 1,8 миллиона долларов. Благодаря этому каждый учитель получил прибавку до 15 000 долларов (около 630 000 грн) в год, передает CBS News.

Средняя годовая зарплата учителей в Бетсвилле составляет около 45 000 долларов, что довольно мало по меркам США. Многие из них искали дополнительные доходы или уходили туда, где платят больше.

Руководство школьного округа настолько отчаялось, что решилось на эксперимент с установкой солнечных панелей. Энергоаудит показал, что с помощью возобновляемых источников энергии оно могло сэкономить как минимум 2,4 млн долларов за 20 лет.

Фасады школы покрыли 1500 панелями, а пустое поле превратили в солнечную электростанцию. Как заявил Рик Вэнс, региональный директор Entegrity, компании, предоставляющей услуги в области устойчивого развития и энергетики, это быстро сократило счета за коммунальные услуги и сэкономило немало денег для повышения зарплаты учителям.

Как сообщил CBS News суперинтендант Майкл Хестер, в результате в школах округа сократилось число увольнений и увеличилось количество заявок от желающих устроиться на работу. Успех проекта вдохновил других жителей близлежащего района последовать его примеру.

По данным Generation 180, некоммерческой организации, занимающейся чистой энергетикой, сегодня более 9000 школ по всей стране используют солнечную энергию, а более 6 миллионов учеников посещают школы, в которых используются солнечные батареи. Однако Бейтсвилль стал первым, кто превратил свои сбережения в зарплаты.

Ранее писали, почему солнечные панели снимают с крыш в США. Некоторые жители страны выбирают портативные солнечные генераторы, чтобы избежать проблем, свойственных стационарным модулям.