Людям підвищили зарплати на 630 000 грн: як таке можливо і до чого тут сонячні панелі

Сільський шкільний округ Бейтсвілля у штаті Арканзас, США, встановив сонячні панелі й отримав прибуток, який дав змогу збільшити зарплати вчителям.

Річний дефіцит бюджету в розмірі 250 000 доларів перетворився на профіцит у 1,8 мільйона доларів. Завдяки цьому кожен учитель отримав надбавку до 15 000 доларів (близько 630 000 грн) на рік, передає CBS News.

Середня річна зарплата вчителів у Бетсвіллі становить близько 45 000 доларів, що досить мало за мірками США. Багато з них шукали додаткові доходи або йшли туди, де платять більше.

Керівництво шкільного округу настільки зневірилося, що наважилося на експеримент зі встановленням сонячних панелей. Енергоаудит показав, що за допомогою поновлюваних джерел енергії воно могло заощадити щонайменше 2,4 млн доларів за 20 років.

Фасади школи покрили 1500 панелями, а порожнє поле перетворили на сонячну електростанцію. Як заявив Рік Венс, регіональний директор Entegrity, компанії, що надає послуги в галузі сталого розвитку та енергетики, це швидко скоротило рахунки за комунальні послуги і заощадило чимало грошей для підвищення зарплати вчителям.

Як повідомив CBS News суперінтендант Майкл Хестер, унаслідок цього в школах округу скоротилася кількість звільнень і збільшилася кількість заявок від охочих влаштуватися на роботу. Успіх проекту надихнув інших жителів прилеглого району наслідувати його приклад.

За даними Generation 180, некомерційної організації, що опікується чистою енергетикою, сьогодні понад 9000 шкіл по всій країні використовують сонячну енергію, а понад 6 мільйонів учнів відвідують школи, в яких використовуються сонячні батареї. Однак Бейтсвілль став першим, хто перетворив свої заощадження на зарплати.

Раніше писали, чому сонячні панелі знімають з дахів у США. Деякі жителі країни вибирають портативні сонячні генератори, щоб уникнути проблем, властивих стаціонарним модулям.