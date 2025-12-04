Лучший за свои деньги: назван самый недооцененный смартфон Xiaomi в 2025 году (фото, видео)

Poco F7, вышедший летом 2025 года, стал новым "народным флагманом" бренда, принадлежащего Xiaomi. С годами F-серия приобрела такую репутацию благодаря наилучшей производительности за свою цену. Возможности аппарата близки к топовым решения, при этом сохранена умеренная стоимость уровня среднего класса.

Poco F7 получил премиальные материалы корпуса, полноценную защиту от воды и мощный процессор, правда, кое-где производителю пришлось пойти на компромиссы. Резюмируем результаты тестирования и выводы экспертов GSMArena.

Внешний вид и дисплей

Дизайн устройства получился в целом строгим. Впрочем, помимо стандартных черной и белой расцветки, есть интересный серебристый вариант с двухцветной крышкой и необычным стилем оформления. Смартфон выполнен из стекла и алюминия на гранях. Лицевая панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Предусмотрен стандарт IP68, что гарантирует пыленепроницаемость и возможность погружения в воду.

Дисплей смартфона заслуживает отдельного внимания. Это крупная 6,83-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1,5K (2772x1280 пикселей). Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и отображает 68 миллиардов оттенков (12 бит). Для защиты зрения используется ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц. Заявленная пиковая яркость составляет 3200 нит, а в автоматическом режиме под ярким светом приборы зафиксировали 1525 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Ручной максимум — 753 нит, что тоже прилично.

Дисплей Poco F7 Фото: gsmarena.com

Быстродействие: почти флагман

Poco F7 базируется на свежем процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Это немного упрощенная версия чипа Snapdragon 8 Elite, который установлен в том же Galaxy S25 Ultra. В комплексном бенчмарке AnTuTu модель набирает около 2 миллионов баллов. Для сравнения, упомянутый топовый чипсет в более продвинутом Poco F7 Ultra выдает 2,5 миллиона. Другими словами, по чистым цифрам Poco F7 отстает от многих дорогих флагманов 2025 года всего на 20-25%.

Этого запаса мощности достаточно для запуска любых популярных 3D-игр как минимум на средних, а то и на высоких настройках. Конечно, в мессенджерах и прочих приложений скорость будет на высоте. Оперативной памяти — 12 ГБ, объем хранилища — 256 либо 512 ГБ (быстрый накопитель UFS 4.1). Есть, правда, нюансы с охлаждением. В интенсивных стресс-тестах корпус F7 заметно нагревается, что может быть ощутимо в самых ресурсоемких задачах.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

В качестве ОС предустановлена Android 15 с прошивкой HyperOS 2. Компания будет присылать крупные номерные обновления 4 года (вплоть до Android 19), а также патчи системы безопасности на протяжении 6 лет.

Автономность и зарядка

Смартфон питается от внушительного аккумулятора емкостью 6500 мАч. В тестах смешанной эксплуатации от GSMArena телефон продержался 14 часов 45 минут. Это отличный результат, который превосходит показатели многих конкурентов в том же ценовом диапазоне. Например, Samsung Galaxy A56 в аналогичном сценарии работает около 12 часов.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт — с 0 до 100% примерно за 39 минут. Однако стоит учитывать, что в комплекте зарядный адаптер отсутствует, и для максимальной скорости восполнения АКБ потребуется докупить фирменный блок Xiaomi 90W HyperCharge Combo (1699 грн).

Камера Poco F7 Фото: gsmarena.com

Камеры

Камеры — это тот аспект, где производитель несколько сэкономил. Главный модуль использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией и светосильной оптикой (f/1.5). Он делает более-менее качественные снимки с хорошей детализацией как днем, так и ночью, а также записывает видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Дополнительные модули значительно проще: это 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 20-мегапиксельная фронтальная камера. У них нет автофокуса, и качество снимков соответствует среднему бюджетному уровню. Poco F7 — однозначно не камерофон, но с базовыми задачами съемки в большинстве ситуаций его возможностей хватает.

Итоги

Poco F7 — это сбалансированный смартфон с отличным соотношением цены и качества для тех, кто ставит во главу угла производительность, качество экрана и автономность.

Цена Poco F7 в Украине (версия 12/512 ГБ) — 19 999 грн.

Плюсы:

Яркий и качественный AMOLED-дисплей с тонкими рамками.

Высокая производительность, близкая к флагманской.

Отличная автономность благодаря батарее 6500 мАч.

Премиальные материалы корпуса и влагозащита IP68.

Быстрая зарядка.

Минусы:

Заметный нагрев корпуса под длительной интенсивной нагрузкой.

Скромные возможности дополнительных камер.

Отсутствие зарядного устройства в комплекте.

