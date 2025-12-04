Найкращий за свої гроші: названо найбільш недооцінений смартфон Xiaomi у 2025 році (фото, відео)

Poco F7, що вийшов влітку 2025 року, став новим "народним флагманом" бренду, що належить Xiaomi. З роками F-серія набула такої репутації завдяки найкращій продуктивності за свою ціну. Можливості апарату близькі до топових рішення, при цьому збережена помірна вартість рівня середнього класу.

Poco F7 отримав преміальні матеріали корпусу, повноцінний захист від води і потужний процесор, щоправда, де-не-де виробникові довелося піти на компроміси. Резюмуємо результати тестування і висновки експертів GSMArena.

Зовнішній вигляд і дисплей

Дизайн пристрою вийшов загалом строгим. Втім, крім стандартних чорного і білого забарвлення, є цікавий сріблястий варіант з двоколірною кришкою і незвичайним стилем оформлення. Смартфон виконаний зі скла та алюмінію на гранях. Лицьова панель захищена склом Gorilla Glass 7i. Передбачено стандарт IP68, що гарантує пилонепроникність і можливість занурення у воду.

Дисплей смартфона заслуговує на окрему увагу. Це велика 6,83-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1,5K (2772x1280 пікселів). Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц і відображає 68 мільярдів відтінків (12 біт). Для захисту зору використовується ШІМ-затемнення з частотою 3840 Гц. Заявлена пікова яскравість становить 3200 ніт, а в автоматичному режимі під яскравим світлом прилади зафіксували 1525 ніт, що забезпечує відмінну читабельність на сонці. Ручний максимум — 753 ніт, що теж пристойно.

Дисплей Poco F7 Фото: gsmarena.com

Швидкодія: майже флагман

Poco F7 базується на свіжому процесорі Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, виконаний за 4-нанометровим техпроцесом. Це трохи спрощена версія чипа Snapdragon 8 Elite, який встановлений у тому ж Galaxy S25 Ultra. У комплексному бенчмарку AnTuTu модель набирає близько 2 мільйонів балів. Для порівняння, згаданий топовий чипсет у більш просунутому Poco F7 Ultra видає 2,5 мільйона. Іншими словами, за чистими цифрами Poco F7 відстає від багатьох дорогих флагманів 2025 року всього на 20-25%.

Цього запасу потужності достатньо для запуску будь-яких популярних 3D-ігор як мінімум на середніх, а то й на високих налаштуваннях. Звичайно, в месенджерах та інших додатках швидкість буде на висоті. Оперативної пам'яті — 12 ГБ, обсяг сховища — 256 або 512 ГБ (швидкий накопичувач UFS 4.1). Є, щоправда, нюанси з охолодженням. В інтенсивних стрес-тестах корпус F7 помітно нагрівається, що може бути відчутно в найбільш ресурсоємних завданнях.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Як ОС встановлено Android 15 з прошивкою HyperOS 2. Компанія надсилатиме великі номерні оновлення 4 роки (аж до Android 19), а також патчі системи безпеки протягом 6 років.

Автономність і зарядка

Смартфон живиться від значного акумулятора ємністю 6500 мАг. У тестах змішаної експлуатації від GSMArena телефон протримався 14 годин 45 хвилин. Це відмінний результат, який перевершує показники багатьох конкурентів у тому ж ціновому діапазоні. Наприклад, Samsung Galaxy A56 в аналогічному сценарії працює близько 12 годин.

Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 90 Вт — з 0 до 100% приблизно за 39 хвилин. Однак варто враховувати, що в комплекті зарядний адаптер відсутній, і для максимальної швидкості заповнення АКБ потрібно докупити фірмовий блок Xiaomi 90W HyperCharge Combo (1699 грн).

Камера Poco F7 Фото: gsmarena.com

Камери

Камери — це той аспект, де виробник дещо зекономив. Головний модуль використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX882 з оптичною стабілізацією і світлосильною оптикою (f/1.5). Він робить більш-менш якісні знімки з гарною деталізацією як вдень, так і вночі, а також записує відео в 4K при 60 кадрах за секунду.

Додаткові модулі значно простіші: це 8-мегапіксельна надширококутна камера та 20-мегапіксельна фронтальна камера. У них немає автофокусу, і якість знімків відповідає середньому бюджетному рівню. Poco F7 — однозначно не камерофон, але з базовими завданнями зйомки в більшості ситуацій його можливостей вистачає.

Огляд Poco F7

Підсумки

Poco F7 — це збалансований смартфон із чудовим співвідношенням ціни та якості для тих, хто ставить на перше місце продуктивність, якість екрану та автономність.

Ціна Poco F7 в Україні (версія 12/512 ГБ) — 19 999 грн.

Плюси:

Яскравий і якісний AMOLED-дисплей з тонкими рамками.

Висока продуктивність, близька до флагманської.

Відмінна автономність завдяки батареї 6500 мАг.

Преміальні матеріали корпусу і вологозахист IP68.

Швидка зарядка.

Мінуси:

Помітне нагрівання корпусу під тривалим інтенсивним навантаженням.

Скромні можливості додаткових камер.

Відсутність зарядного пристрою в комплекті.

