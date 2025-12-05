В работе серверов Cloudflare произошел новый сбой: какие сайты пострадали (фото)
В пятницу, 5 декабря, в сети серверов Cloudflare произошел сбой, в результате чего наблюдались проблемы в работе ряда порталов.
Cloudflare — это крупнейшая компания-посредник, предоставляющая услуги сети доставки контента и облачной безопасности. О новом сбое в сети свидетельствует большое количество жалоб, зафиксированных на портале Downdetector.
Среди наиболее распространенных проблем с Cloudflare:
- 52% — подключение к серверу;
- 40% — веб-сайт;
- 8% — DNS.
По данным Downdetector, были также зафиксированы ошибки в работе Zoom, Facebook, Amazon, Claude AI и Canva. Кроме того, в комментариях люди жаловались, что сама платформа Downdetector также не загружалась.
"Я не мог зайти на Downdetector, потому что там тоже был Cloudflare, поэтому он тоже не работал для меня", — отметил один из пользователей.
Напомним, глобальный сбой в Cloudflare также произошел 18 ноября, в результате чего ряд сайтов приостановили свою работу. При попытке открыть сайты пользователи сталкивались с ошибкой 500 (Internal Server Error), что свидетельствовало о наличии внутренней проблемы сервера.
Фокус также сообщал о проблемах в работе Cloudflare 21 ноября. Повторный сбой привел к неполадкам в работе ряда западных сайтов и онлайн-сервисов, в частности Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok и др.