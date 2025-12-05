У роботі серверів Cloudflare стався новий збій: які сайти постраждали (фото)

У п’ятницю, 5 грудня, в мережі серверів Cloudflare стався збій, внаслідок чого спостерігались проблеми в роботі низки порталів.

Cloudflare — це найбільша компанія-посередник, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки. Про новий збій в мережі свідчить велика кількість скарг, зафіксованих на порталі Downdetector.

Збій в Cloudflare Фото: DownDetector

Серед найбільш розповсюджених проблем з Cloudflare:

52% — підключення до сервера;

40% — вебсайт;

8% — DNS.

Скарги на роботу Cloudflare Фото: DownDetector

За даними Downdetector, було також зафіксовано помилки в роботі Zoom, Facebook, Amazon, Claude AI та Canva. Окрім того, в коментарях люди скаржились, що сама платформа Downdetector також не завантажувалась.

"Я не міг зайти на Downdetector, бо там теж був Cloudflare, тому він теж не працював для мене", — зазначив один з користувачів.

Відео дня

Збій в роботі сервісів Фото: DownDetector

Нагадаємо, глобальний збій в Cloudflare також стався 18 листопада, в результаті чого низка сайтів призупинили свою роботу. Під час спроби відкрити сайти користувачі стикалися з помилкою 500 (Internal Server Error), що свідчило про наявність внутрішньої проблеми сервера.

Фокус також повідомляв про проблеми в роботі Cloudflare 21 листопада. Повторний збій призвів до неполадок у роботі низки західних сайтів та онлайн-сервісів, зокрема Х (Twitter), Amazon, Xbox, Grok тощо.