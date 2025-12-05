Найден критический дефект солнечных панелей: что может случиться на крыше (фото)

В последние годы участились случаи пожаров, вызванных солнечными электростанциями. В августе 2025 года из-за неисправности системы сгорел супермаркет в Бразилии, а в Великобритании пожар уничтожил крупную коммерческую установку, нанеся ущерб в миллионы долларов.

Хотя солнечная энергия считается безопасной, у нее есть малозаметная уязвимость. Причиной возгорания часто становится не дефект оборудования, а обычная тень, падающая на панель, пишет Canar Solar.

Эффект горячей точки

Проблема возникает при частичном затенении. Если на один из элементов панели падает тень от дерева, дымохода, опавшего листа или даже птичьего помета, этот элемент перестает вырабатывать энергию. Но поскольку ячейки соединены последовательно, соседние освещенные элементы продолжают генерировать ток и принудительно проталкивают его через неактивный участок.

В этой ситуации затененная ячейка начинает вести себя как потребитель энергии, рассеивая проходящий ток в виде тепла. Это явление называется "hot spot". Температура в таком месте может быстро превысить 100°C, что приводит к деградации материалов, плавлению защитной пленки и, в худшем случае, к возгоранию. Особенно опасно, если на перегретую поверхность попадет сухой лист или мусор.

Солнечная панель, поврежденная перегревом

Отраслевые специалисты нашли решение в виде технологии BC (Back Contact). В отличие от традиционных панелей, у модулей с задним контактом электроды расположены на тыльной стороне. Это дает два важных преимущества в безопасности.

Во-первых, такие ячейки имеют встроенный механизм обхода. Ток автоматически огибает затененный участок, не вызывая его перегрева. Во-вторых, даже если нагрев происходит, он значительно меньше. Тесты показали, что при затенении температура панелей BC остается на 60-80°C ниже, чем у стандартных моделей TOPCon, и никогда не превышает критические 110°C.

Эксплуатация таких панелей не только снижает риск пожара, но и уменьшает потери мощности при затенении на 50-70%. Так, система становится эффективнее и долговечнее.

