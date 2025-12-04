Помогут ли солнечные панели при отключениях света в Украине: объяснение эксперта

Установка солнечных панелей в частном доме может сделать его владельца полностью энергонезависимым, но только при наличии дополнительного оборудования. Сами по себе панели работают лишь в солнечную погоду, и без аккумуляторов они бесполезны ночью или в пасмурные дни.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, рассказал в интервью УНН, как правильно организовать автономное энергоснабжение и почему солнечные станции работают по-разному в частных домах и многоэтажках.

Частный дом: полная автономность возможна

Эксперт рекомендует владельцам частных домов устанавливать солнечные панели, но предупреждает: для реальной пользы необходимы аккумуляторы. Панели генерируют энергию только когда светит солнце. Например, в январе их выработка падает до 10% от максимальной мощности.

Чтобы пользоваться электричеством во время отключений света, нужно где-то хранить выработанную днем энергию. "Я бы вообще рекомендовал всем устанавливать солнечные панели, устанавливать аккумуляторы… солнце светит, и вы используете электроэнергию. Если вы не используете, она накапливается. То есть в частном доме это абсолютно работает, вы можете стать на 100% энергонезависимыми", — отметил Попенко.

Відео дня

Однако он подчеркнул, что покупка полного комплекта оборудования — удовольствие не из дешевых.

Солнечные панели на крыше дома (иллюстративное фото) Фото: ABC News

Многоэтажка: только для лифтов и насосов

В многоквартирных домах ситуация намного сложнее. Эксперт объясняет, что физически невозможно установить столько панелей, чтобы обеспечить электричеством все квартиры в большом доме на 300 семей. Площади крыши и фасадов просто не хватит.

Поэтому в многоэтажках солнечные станции имеют смысл только для питания общедомовых нужд. "Мы говорим об освещении мест общего пользования, лифтов и насосной группы для подачи воды на верхние этажи. Мы имеем ввиду не только сами солнечные панели, мы говорим об установке их вместе с аккумуляторами", — добавил Попенко.

Таким образом, солнечные батареи в городе могут помочь пережить блэкаут с работающим лифтом и водой, но не обеспечат светом каждую квартиру.

Ранее сообщали подробнее о том, как солнечные панели помогут во время веерных отключений и блэкаутов в Украине. Во время отключений света украинцы могут перейти на альтернативные источники энергии, например солнечные панели. Однако есть риски, когда они могут быть неэффективны.