Чи допоможуть сонячні панелі під час відключень світла в Україні: пояснення експерта

Встановлення сонячних панелей у приватному будинку може зробити його власника повністю енергонезалежним, але тільки за наявності додаткового обладнання. Самі по собі панелі працюють лише в сонячну погоду, і без акумуляторів вони марні вночі або в похмурі дні.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, розповів в інтерв'ю УНН, як правильно організувати автономне енергопостачання і чому сонячні станції працюють по-різному в приватних будинках і багатоповерхівках.

Приватний будинок: повна автономність можлива

Експерт рекомендує власникам приватних будинків встановлювати сонячні панелі, але попереджає: для реальної користі необхідні акумулятори. Панелі генерують енергію тільки коли світить сонце. Наприклад, у січні їхнє вироблення падає до 10% від максимальної потужності.

Щоб користуватися електрикою під час відключень світла, потрібно десь зберігати вироблену вдень енергію. "Я б узагалі рекомендував усім встановлювати сонячні панелі, встановлювати акумулятори... сонце світить, і ви використовуєте електроенергію. Якщо ви не використовуєте, вона накопичується. Тобто в приватному будинку це абсолютно працює, ви можете стати на 100% енергонезалежними", — зазначив Попенко.

Однак він підкреслив, що купівля повного комплекту обладнання — задоволення не з дешевих.

Сонячні панелі на даху будинку (ілюстративне фото) Фото: ABC News

Багатоповерхівка: тільки для ліфтів і насосів

У багатоквартирних будинках ситуація набагато складніша. Експерт пояснює, що фізично неможливо встановити стільки панелей, щоб забезпечити електрикою всі квартири у великому будинку на 300 сімей. Площі даху і фасадів просто не вистачить.

Тому в багатоповерхівках сонячні станції мають сенс тільки для живлення загальнобудинкових потреб. "Ми говоримо про освітлення місць загального користування, ліфтів і насосної групи для подачі води на верхні поверхи. Ми маємо на увазі не тільки самі сонячні панелі, ми говоримо про встановлення їх разом з акумуляторами", — додав Попенко.

Таким чином, сонячні батареї в місті можуть допомогти пережити блекаут із працюючим ліфтом і водою, але не забезпечать світлом кожну квартиру.

Раніше повідомляли докладніше про те, як сонячні панелі допоможуть під час віялових відключень і блекаутів в Україні. Під час відключень світла українці можуть перейти на альтернативні джерела енергії, наприклад сонячні панелі. Однак є ризики, коли вони можуть бути неефективними.