Знайдено критичний дефект сонячних панелей: що може трапитися на даху (фото)

Останніми роками почастішали випадки пожеж, спричинених сонячними електростанціями. У серпні 2025 року через несправність системи згорів супермаркет у Бразилії, а у Великій Британії пожежа знищила велику комерційну установку, завдавши збитків у мільйони доларів.

Хоча сонячна енергія вважається безпечною, у неї є малопомітна вразливість. Причиною загоряння часто стає не дефект обладнання, а звичайна тінь, що падає на панель, пише Canar Solar.

Ефект гарячої точки

Проблема виникає при частковому затіненні. Якщо на один з елементів панелі падає тінь від дерева, димоходу, опалого листя або навіть пташиного посліду, цей елемент перестає виробляти енергію. Але оскільки комірки з'єднані послідовно, сусідні освітлені елементи продовжують генерувати струм і примусово проштовхують його через неактивну ділянку.

У цій ситуації затінена комірка починає поводитися як споживач енергії, розсіюючи струм, що проходить, у вигляді тепла. Це явище називається "hot spot". Температура в такому місці може швидко перевищити 100°C, що призводить до деградації матеріалів, плавлення захисної плівки і, в гіршому випадку, до загоряння. Особливо небезпечно, якщо на перегріту поверхню потрапить сухий лист або сміття.

Сонячна панель, пошкоджена перегрівом

Галузеві фахівці знайшли рішення у вигляді технології BC (Back Contact). На відміну від традиційних панелей, у модулів із заднім контактом електроди розташовані на тильному боці. Це дає дві важливі переваги в безпеці.

По-перше, такі комірки мають вбудований механізм обходу. Струм автоматично огинає затінену ділянку, не спричиняючи її перегріву. По-друге, навіть якщо нагрівання відбувається, воно значно менше. Тести засвідчили, що під час затінення температура панелей BC залишається на 60-80°C нижчою, ніж у стандартних моделей TOPCon, і ніколи не перевищує критичні 110°C.

Експлуатація таких панелей не тільки знижує ризик пожежі, а й зменшує втрати потужності при затіненні на 50-70%. Так, система стає ефективнішою і довговічнішою.

