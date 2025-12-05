Неожиданный вред от солнечных панелей: с какими проблемами столкнулись владельцы жилья

У реалторов возникли сложности с продажей и сдачей в аренду домов в Лас-Вегасе, США, если на них установлены солнечные панели.

Покупатели не желают платить дополнительные деньги и ждать, пока оборудование окупится, даже если оно уже сокращает стоимость электроэнергии, тем более, что в некоторых случаях расходы могут даже увеличиться. Об этом сообщает американское издание The Spokesman-Review, ссылаясь на слова агентов по недвижимости и недавние исследования.

Роберт Литтл, агент Re/Max в Лас-Вегасе, говорит, что при выборе элитного жилья многие покупатели не хотят солнечные панели. Они могут добавить их позже, если посчитают нужным.

Некоторые даже считают аренду солнечных систем недостатком, потому что предпочитают владеть всем сразу и избегать дополнительных платежей или соглашений. Большинство новых элитных домов уже построены с использованием современных материалов и систем, они, как правило, более энергоэффективны, чем старые дома.

Відео дня

Солнечные панели перестали быть преимуществом для объектов недвижимости класса люкс в 2025 году, говорит риелтор. Куда больше восторга теперь вызывают такие оздоровительные услуги, как спа, сауны и площадки для пиклбола.

"У меня был объект недвижимости стоимостью в несколько миллионов долларов с солнечными панелями, и, честно говоря, это может быть помехой", — заявил эксперт. — "Пока солнечные панели не окупятся, покупателям все равно, даже если они снижают счета за электроэнергию".

Основатель компании The Roland Team Майк Роланд добавил, что солнечные панели теперь могут стать помехой при продаже дома. Их обслуживание добавляет дополнительные расходы, которые многим покупателям неинтересны, особенно если оборудование нужно арендовать или выплачивать за него кредит.

По данным отчета Solar Energy Industries Association Solar Market Insight, более 144 000 домов в Неваде оснащены солнечными панелями, а компания NV Energy недавно объявила, что эти потребители заметят увеличение своих счетов за коммунальные услуги в среднем на 12 долларов из-за нового сбора компании за потребление электроэнергии.

Ранее писали, что к 2030-му году миллионы солнечных панелей начнут выходить из строя. Это приведет к большим проблемам, связанным с их демонтажом и утилизацией.