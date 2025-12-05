Несподівана шкода від сонячних панелей: з якими проблемами зіткнулися власники житла

У реалторів виникли складнощі з продажем і здачею в оренду будинків у Лас-Вегасі, США, якщо на них встановлені сонячні панелі.

Покупці не бажають платити додаткові гроші і чекати, поки обладнання окупиться, навіть якщо воно вже скорочує вартість електроенергії, тим більше, що в деяких випадках витрати можуть навіть збільшитися. Про це повідомляє американське видання The Spokesman-Review, посилаючись на слова агентів з нерухомості та нещодавні дослідження.

Роберт Літтл, агент Re/Max у Лас-Вегасі, каже, що під час вибору елітного житла багато покупців не хочуть сонячні панелі. Вони можуть додати їх пізніше, якщо вважатимуть за потрібне.

Деякі навіть вважають оренду сонячних систем недоліком, тому що вважають за краще володіти всім одразу і уникати додаткових платежів або угод. Більшість нових елітних будинків вже побудовані з використанням сучасних матеріалів і систем, вони, як правило, більш енергоефективні, ніж старі будинки.

Сонячні панелі перестали бути перевагою для об'єктів нерухомості класу люкс у 2025 році, каже ріелтор. Куди більше захоплення тепер викликають такі оздоровчі послуги, як спа, сауни і майданчики для піклболу.

"У мене був об'єкт нерухомості вартістю в кілька мільйонів доларів із сонячними панелями, і, чесно кажучи, це може бути перешкодою", — заявив експерт. — "Поки сонячні панелі не окупляться, покупцям все одно, навіть якщо вони знижують рахунки за електроенергію".

Засновник компанії The Roland Team Майк Роланд додав, що сонячні панелі тепер можуть стати перешкодою під час продажу будинку. Їх обслуговування додає додаткові витрати, які багатьом покупцям нецікаві, особливо якщо обладнання потрібно орендувати або виплачувати за нього кредит.

За даними звіту Solar Energy Industries Association Solar Market Insight, понад 144 000 будинків у Неваді оснащені сонячними панелями, а компанія NV Energy нещодавно оголосила, що ці споживачі помітять збільшення своїх рахунків за комунальні послуги в середньому на 12 доларів через новий збір компанії за споживання електроенергії.

Раніше писали, що до 2030-го року мільйони сонячних панелей почнуть виходити з ладу. Це призведе до великих проблем, пов'язаних з їхнім демонтажем і утилізацією.