Бюджетный смартфон Xiaomi с аккумулятором 6500 мАч: чем удивит Redmi Note 15 Pro 4G (фото)

Европейский ритейлер еще до анонса показал смартфон Redmi Note 15 Pro 4G. Компания продолжает расширять свою популярную линейку, предлагая доступную альтернативу 5G-моделям без серьезных компромиссов в характеристиках.

По данным магазина, новинка уже есть на складе, а значит, официальный анонс может состояться со дня на день. В Украине релиз тоже должен состояться. Устройство позиционируется как мощный середняк с упором на автономность и фотовозможности, пишет Gizmochina.

Главная фишка смартфона — 200-мегапиксельная основная камера с большим сенсором формата 1/1.4 дюйма. Это тот же модуль, что используется в более дорогой 5G-версии. Новинка выглядит привлекательной для любителей мобильной фотографии с ограниченным бюджетом.

А вот экран немного упростили: это 6,77-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1080p+ (вместо 1280p+ у старшей модели).

Відео дня

Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gizmochina.com

Здесь используется процессор MediaTek Helio G200 Ultra, которого будет достаточно для шустрой работы в повседневных задачах. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Важный бонус для многих — наличие слота для карт microSD, которого нет в 5G-модели.

За автономность отвечает внушительный аккумулятор емкостью 6500 мАч. В сочетании с энергоэффективным 4G-модемом это обещает отличное время работы — до двух дней без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

Предварительно, итальянский ритейлер указывает цену в 293,90 евро за версию 8/256 ГБ (около 14 тысяч гривен).

Ранее сообщалось, что назван самый недооцененный смартфон Xiaomi в 2025 году. Poco F7, вышедший летом 2025 года, стал новым "народным флагманом" бренда, принадлежащего Xiaomi. С годами F-серия приобрела такую репутацию благодаря наилучшей производительности за свою цену. Возможности аппарата близки к топовым решения, при этом сохранена умеренная стоимость уровня среднего класса.