Бюджетний смартфон Xiaomi з акумулятором 6500 мАг: чим здивує Redmi Note 15 Pro 4G (фото)

Європейський ритейлер ще до анонсу показав смартфон Redmi Note 15 Pro 4G. Компанія продовжує розширювати свою популярну лінійку, пропонуючи доступну альтернативу 5G-моделям без серйозних компромісів у характеристиках.

За даними магазину, новинка вже є на складі, а отже, офіційний анонс може відбутися з дня на день. В Україні реліз теж має відбутися. Пристрій позиціонується як потужний середняк з упором на автономність і фотоможливості, пише Gizmochina.

Головна фішка смартфона — 200-мегапіксельна основна камера з великим сенсором формату 1/1.4 дюйма. Це той самий модуль, що використовується в дорожчій 5G-версії. Новинка виглядає привабливою для любителів мобільної фотографії з обмеженим бюджетом.

А ось екран трохи спростили: це 6,77-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю 1080p+ (замість 1280p+ у старшої моделі).

Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gizmochina.com

Тут використовується процесор MediaTek Helio G200 Ultra, якого буде достатньо для спритної роботи в повсякденних завданнях. Смартфон отримав 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища. Важливий бонус для багатьох — наявність слота для карт microSD, якого немає в 5G-моделі.

За автономність відповідає значний акумулятор ємністю 6500 мАг. У поєднанні з енергоефективним 4G-модемом це обіцяє відмінний час роботи — до двох днів без підзарядки. Підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт.

Попередньо, італійський ритейлер вказує ціну в 293,90 євро за версію 8/256 ГБ (близько 14 тисяч гривень).

