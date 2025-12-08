Лучший недооцененный флагман 2025 года: 5 причин выбрать Realme GT 8 Pro (фото)

Рынок смартфонов в 2025 году перенасыщен мощными устройствами. Но некоторые модели незаслуженно остаются в тени более раскрученных брендов. Realme GT 8 Pro — аппарат, предлагающий премиальные характеристики и уникальные фишки.

Эксперты портала GSMArena провели детальное тестирование новинки и выделили ключевые преимущества, которые делают этот смартфон одним из самых интересных предложений года.

Рекордная производительность

Смартфон базируется на свежем 3-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тестах AnTuTu (v11) он набирает фантастические 3,8 млн баллов, что делает его одним из самых быстрых устройств на рынке. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 840.

Смартфон комплектуется быстрой памятью: до 16 ГБ оперативной (LPDDR5X) и до 1 ТБ встроенной (UFS 4.1). Это обеспечивает мгновенный запуск любых приложений и запас мощности на годы вперед. Работает устройство под управлением ОС Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0, производитель обещает 4 года обновлений системы.

Дисплей Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Экран с запредельной яркостью

Realme GT 8 Pro получил 6,79-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 3.2K (3136х1440 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Главная цифра здесь — яркость. Пиковый показатель достигает 7000 нит, а в режиме автояркости (HBM) — 2000 нит.

Экран поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и отображает более миллиарда цветов. Обозреватели отмечают, что это один из самых ярких и качественных дисплеев на рынке, который отлично читается даже под прямыми солнечными лучами. Защищает матрицу стекло Gorilla Glass 7i.

Впечатляющая автономность

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч также назвали важным плюсом. В тестах GSMArena смартфон продержался более 20 часов в режиме активной эксплуатации, что считается отличным результатом.

Зарядка тоже на высоте: проводная мощностью 120 Вт восполняет энергию до 100% всего за 43 минуты. Также поддерживается беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная для аксессуаров.

Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры с настройкой Ricoh

В отличие от предшественников, GT 8 Pro получил полноценный набор флагманских камер. Главной звездой стал 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (сенсор 1/1.56"). Он делает детализированные снимки как удаленных объектов, так и макро.

Основной модуль на 50 Мп с крупным сенсором и оптической стабилизацией дополнен 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. В сотрудничестве с фотобрендом Ricoh компания доработала оптику и цветопередачу. Качество фото характеризуется как превосходное днем и ночью, хотя стабилизация видео пока требует программных доработок.

Защита и уникальный дизайн

Смартфон выполнен из премиальных материалов: алюминиевая рама и задняя панель из стекла или экокожи. Корпус защищен по максимальному стандарту IP68/IP69, что означает устойчивость не только к погружению, но и к струям горячей воды под высоким давлением.

Уникальной фишкой стала возможность менять накладки на блок камер, что позволяет персонализировать устройство. Звук также не подвел — громкие стереодинамики получили высокую оценку в тестах.

Цена Realme GT 8 Pro составляет около 1199 долларов.

