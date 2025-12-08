Найкращий недооцінений флагман 2025 року: 5 причин обрати Realme GT 8 Pro (фото)

Ринок смартфонів у 2025 році перенасичений потужними пристроями. Але деякі моделі незаслужено залишаються в тіні більш розкручених брендів. Realme GT 8 Pro — апарат, що пропонує преміальні характеристики та унікальні фішки.

Експерти порталу GSMArena провели детальне тестування новинки та виділили ключові переваги, які роблять цей смартфон однією з найцікавіших пропозицій року.

Рекордна продуктивність

Смартфон базується на свіжому 3-нанометровому чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. У тестах AnTuTu (v11) він набирає фантастичні 3,8 млн балів, що робить його одним із найшвидших пристроїв на ринку. За графіку відповідає відеоприскорювач Adreno 840.

Смартфон комплектується швидкою пам'яттю: до 16 ГБ оперативної (LPDDR5X) і до 1 ТБ вбудованої (UFS 4.1). Це забезпечує миттєвий запуск будь-яких додатків і запас потужності на роки вперед. Працює пристрій під управлінням ОС Android 16 з оболонкою Realme UI 7.0, виробник обіцяє 4 роки оновлень системи.

Дисплей Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Екран із позамежною яскравістю

Realme GT 8 Pro отримав 6,79-дюймову AMOLED-панель з роздільною здатністю 3.2K (3136х1440 пікселів) і частотою оновлення 144 Гц. Головна цифра тут — яскравість. Піковий показник сягає 7000 ніт, а в режимі автояскравості (HBM) — 2000 ніт.

Екран підтримує Dolby Vision, HDR10+ і відображає понад мільярд кольорів. Оглядачі відзначають, що це один з найяскравіших і найякісніших дисплеїв на ринку, який відмінно читається навіть під прямими сонячними променями. Захищає матрицю скло Gorilla Glass 7i.

Вражаюча автономність

Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мАг також назвали важливим плюсом. У тестах GSMArena смартфон протримався понад 20 годин у режимі активної експлуатації, що вважається відмінним результатом.

Зарядка теж на висоті: дротова потужністю 120 Вт заповнює енергію до 100% всього за 43 хвилини. Також підтримується бездротова зарядка на 50 Вт і реверсивна для аксесуарів.

Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Камери з налаштуванням Ricoh

На відміну від попередників, GT 8 Pro отримав повноцінний набір флагманських камер. Головною зіркою став 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом (сенсор 1/1.56"). Він робить деталізовані знімки як віддалених об'єктів, так і макро.

Основний модуль на 50 Мп з великим сенсором і оптичною стабілізацією доповнено 50-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. У співпраці з фотобрендом Ricoh компанія доопрацювала оптику і передачу кольору. Якість фото характеризується як чудова вдень і вночі, хоча стабілізація відео поки що потребує програмних доопрацювань.

Захист і унікальний дизайн

Смартфон виконаний з преміальних матеріалів: алюмінієва рама і задня панель зі скла або екошкіри. Корпус захищений за максимальним стандартом IP68/IP69, що означає стійкість не тільки до занурення, а й до струменів гарячої води під високим тиском.

Унікальною фішкою стала можливість змінювати накладки на блок камер, що дає змогу персоналізувати пристрій. Звук також не підвів — гучні стереодинаміки отримали високу оцінку в тестах.

Ціна Realme GT 8 Pro становить близько 1199 доларів.

