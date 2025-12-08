Неиссякаемый источник лития нашли внутри супервулкана: его хватит на десятки лет (фото)

Исследователи обнаружили гигантские залежи лития в древнем вулканическом кратере на границе штатов Невада и Орегон. По предварительным оценкам, месторождение содержит от 20 до 40 миллионов тонн ценного сырья, что может обеспечить индустрию аккумуляторов на десятилетия вперед.

Геологи подтвердили высокую концентрацию литийсодержащей глины внутри кальдеры Макдермитт — обрушившегося супервулкана. Если коммерческая добыча подтвердит прогнозы, рыночная стоимость ресурса может достигнуть 1,5 триллиона долларов, пишет TechRadar.

Откуда взялось столько лития

Кальдера Макдермитт образовалась около 16 миллионов лет назад после мощного извержения, которое привело к обрушению магматической камеры. В образовавшейся котловине возникло озеро, где тысячелетиями оседал вулканический пепел.

Ключевую роль сыграла гидротермальная активность: насыщенная минералами горячая вода поднималась сквозь трещины, пропитывая слои осадочных пород. Этот уникальный геологический процесс создал пласты глины с аномально высокой концентрацией лития. В отличие от многих других месторождений, здесь залежи находятся близко к поверхности, что позволяет использовать метод открытого карьера — более дешевый и простой способ добычи по сравнению с глубоким бурением.

Литий (иллюстративное фото) Фото: Фото взяты из открытых источников

Стратегическое значение и дефицит

Новое месторождение способно кардинально изменить баланс сил на мировом рынке. С 1960-х годов США полагались преимущественно на единственную шахту Силвер-Пик в Неваде, но ее объемов недостаточно для растущих аппетитов техногигантов.

Аналитики прогнозируют, что к 2040 году глобальный спрос на литий вырастет в восемь раз. Открытие в кратере Макдермитт поможет снизить зависимость от импорта и сгладить резкие скачки цен на сырье. Это критически важно для производства электромобилей, систем хранения энергии и потребительской электроники.

Несмотря на активные разработки других технологий, таких как натрий-ионные батареи, литий сохраняет лидерство. Натриевые элементы пока уступают по плотности энергии и долговечности, что делает их менее пригодными для компактных гаджетов и дальнобойных электрокаров.

Пока ученые не совершили прорыв в альтернативной химии, литий останется основным компонентом аккумуляторов. И находка в американском супервулкане гарантирует, что отрасль не столкнется с нехваткой ресурсов в ближайшей перспективе.

