Невичерпне джерело літію знайшли всередині супервулкана: його вистачить на десятки років (фото)

Дослідники виявили гігантські поклади літію в стародавньому вулканічному кратері на кордоні штатів Невада та Орегон. За попередніми оцінками, родовище містить від 20 до 40 мільйонів тонн цінної сировини, що може забезпечити індустрію акумуляторів на десятиліття вперед.

Геологи підтвердили високу концентрацію літійвмісної глини всередині кальдери Макдермітт — супервулкана, що обрушився. Якщо комерційний видобуток підтвердить прогнози, ринкова вартість ресурсу може досягти 1,5 трильйона доларів, пише TechRadar.

Звідки взялося стільки літію

Кальдера Макдермітт утворилася близько 16 мільйонів років тому після потужного виверження, яке призвело до обвалення магматичної камери. В утвореній улоговині виникло озеро, де тисячоліттями осідав вулканічний попіл.

Ключову роль зіграла гідротермальна активність: насичена мінералами гаряча вода піднімалася крізь тріщини, просочуючи шари осадових порід. Цей унікальний геологічний процес створив пласти глини з аномально високою концентрацією літію. На відміну від багатьох інших родовищ, тут поклади розташовані близько до поверхні, що дає змогу використовувати метод відкритого кар'єру — дешевший і простіший спосіб видобутку порівняно з глибоким бурінням.

Літій (ілюстративне фото)

Стратегічне значення і дефіцит

Нове родовище здатне кардинально змінити баланс сил на світовому ринку. З 1960-х років США покладалися переважно на єдину шахту Сілвер-Пік у Неваді, але її обсягів недостатньо для зростаючих апетитів техногігантів.

Аналітики прогнозують, що до 2040 року глобальний попит на літій зросте у вісім разів. Відкриття в кратері Макдермітт допоможе знизити залежність від імпорту і згладити різкі стрибки цін на сировину. Це критично важливо для виробництва електромобілів, систем зберігання енергії та споживчої електроніки.

Незважаючи на активні розробки інших технологій, таких як натрій-іонні батареї, літій зберігає лідерство. Натрієві елементи поки що поступаються за щільністю енергії та довговічністю, що робить їх менш придатними для компактних гаджетів і далекобійних електрокарів.

Поки вчені не зробили прорив в альтернативній хімії, літій залишиться основним компонентом акумуляторів. І знахідка в американському супервулкані гарантує, що галузь не зіткнеться з нестачею ресурсів у найближчій перспективі.

