Дешевле и мощнее флагманов: назван лучший китайский смартфон c батареей 7000 мАч (фото)

Эксперты называют IQOO 15 одной из лучших доступных альтернатив премиальным моделям от Samsung и Google, а также прямым конкурентом Poco F8 Ultra. Смартфон сочетает в себе новейшее "железо", рекордную батарею и качественный софт, оставаясь при этом дешевле многих аналогов.

Журналисты Android Central протестировали новинку и вынесли вердикт: несмотря на рост цены по сравнению с предшественником, это один из лучших аппаратов в своем классе.

Производительность и АКБ

Главной особенностью iQOO 15 стал огромный кремниевый аккумулятор емкостью 7000 мАч. В ходе тестов смартфон легко выдерживал полтора-два дня активной работы. Полная зарядка с помощью блока на 100 Вт занимает чуть меньше часа.

Аппаратной основой выступает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Смартфон справляется с любыми тяжелыми играми, однако, как и другие устройства на этом чипе, склонен к нагреву при длительных нагрузках (температура в синтетических тестах превышала 52 градуса).

IQOO 15 Фото: Android Central

Экран также заслуживает похвалы: это большая 6,85-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2K (QHD), отличной цветопередачей и поддержкой Dolby Vision.

Камеры и защита

Производитель серьезно поработал над фотовозможностями. Основной модуль на 50 Мп (Sony IMX921) и телефото-объектив на 50 Мп с 3-кратным зумом (Sony IMX881) делают отличные снимки днем и ночью, не уступая конкурентам. Слабым местом назван только сверхширокоугольный модуль на базе устаревшего сенсора Samsung JN1.

Корпус защищен по стандартам IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость к воде и пыли, включая высокотемпературную мойку под давлением. Однако дизайн новинки обозреватели назвали довольно скучным и лишенным индивидуальности по сравнению с прошлыми моделями бренда.

IQOO 15 Фото: Android Central

Выводы и цена

iQOO 15 работает на базе ОС Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Производитель обещает 5 лет обновлений операционной системы и 7 лет патчей безопасности.

Несмотря на то, что цена выросла (около 810 долларов за версию 12/256 ГБ), эксперты рекомендуют смартфон к покупке тем, кто ищет максимальную производительность и автономность, но не готов переплачивать за бренды, такие как Samsung или Google.

