Дешевше і могутніше за флагмани: названо найкращий китайський смартфон з батареєю 7000 мАг (фото)

Експерти називають IQOO 15 однією з найкращих доступних альтернатив преміальним моделям від Samsung і Google, а також прямим конкурентом Poco F8 Ultra. Смартфон поєднує в собі новітнє "залізо", рекордну батарею і якісний софт, залишаючись водночас дешевшим від багатьох аналогів.

Журналісти Android Central протестували новинку і винесли вердикт: незважаючи на зростання ціни порівняно з попередником, це один із найкращих апаратів у своєму класі.

Продуктивність і АКБ

Головною особливістю iQOO 15 став величезний кремнієвий акумулятор ємністю 7000 мАг. Під час тестів смартфон легко витримував півтора-два дні активної роботи. Повна зарядка за допомогою блоку на 100 Вт займає трохи менше години.

Апаратною основою виступає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з оперативною пам'яттю LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1. Смартфон справляється з будь-якими важкими іграми, однак, як і інші пристрої на цьому чипі, схильний до нагрівання при тривалих навантаженнях (температура в синтетичних тестах перевищувала 52 градуси).

Екран також заслуговує на похвалу: це велика 6,85-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2K (QHD), чудовим перенесенням кольорів і підтримкою Dolby Vision.

Камери та захист

Виробник серйозно попрацював над фотоможливостями. Основний модуль на 50 Мп (Sony IMX921) і телефото-об'єктив на 50 Мп з 3-кратним зумом (Sony IMX881) роблять чудові знімки вдень і вночі, не поступаючись конкурентам. Слабким місцем названо тільки надширококутний модуль на базі застарілого сенсора Samsung JN1.

Корпус захищений за стандартами IP68 і IP69, що гарантує стійкість до води і пилу, включно з високотемпературним миттям під тиском. Однак дизайн новинки оглядачі назвали доволі нудним і позбавленим індивідуальності порівняно з минулими моделями бренду.

Висновки та ціна

iQOO 15 працює на базі ОС Android 16 з оболонкою OriginOS 6. Виробник обіцяє 5 років оновлень операційної системи і 7 років патчів безпеки.

Незважаючи на те, що ціна зросла (близько 810 доларів за версію 12/256 ГБ), експерти рекомендують смартфон до купівлі тим, хто шукає максимальну продуктивність і автономність, але не готовий переплачувати за бренди, як-от Samsung або Google.

