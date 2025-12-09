Интернет легко ускорить с помощью старого смартфона: как усилить Wi-Fi дома

В квартирах часто встречаются места, куда сигнал Wi-Fi доходит с трудом или пропадает вовсе. Вместо покупки дорогостоящих роутеров проблему можно решить с помощью старого телефона на Android, превратив его в ретранслятор сигнала.

Большинство современных моделей способны одновременно принимать сигнал Wi-Fi и раздавать его дальше, создавая собственную локальную сеть. О том, как правильно настроить такой "мост" для улучшения покрытия, пишет MakeUseOf.

Принцип работы и размещение

Суть метода состоит в использовании функции точки доступа. Раньше смартфоны при включении хот-спота отключали Wi-Fi и использовали только мобильный интернет, но современные модели умеют работать как репитеры. Устройство подключается к домашнему роутеру и одновременно создает новую сеть для других гаджетов.

Ключевой момент — правильное расположение. Телефон-репитер должен находиться в зоне уверенного приема сигнала от основного роутера, но при этом достаточно близко к проблемной комнате. Например, если сигнал не добивает до спальни, смартфон лучше положить в коридоре или на лестничной площадке.

Важные настройки для скорости

Чтобы интернет работал шустрее, необходимо изменить несколько параметров в настройках точки доступа на смартфоне:

Диапазон частот: Выберите 5 ГГц вместо стандартных 2,4 ГГц. Сигнал 5 ГГц быстрее и стабильнее, хотя и имеет меньший радиус действия. Если стены слишком толстые, можно вернуться на 2,4 ГГц.

Выберите 5 ГГц вместо стандартных 2,4 ГГц. Сигнал 5 ГГц быстрее и стабильнее, хотя и имеет меньший радиус действия. Если стены слишком толстые, можно вернуться на 2,4 ГГц. Стандарт Wi-Fi 6: Если телефон поддерживает эту технологию, принудительно включите режим Wi-Fi 6. Это обеспечит лучшую пропускную способность.

Если телефон поддерживает эту технологию, принудительно включите режим Wi-Fi 6. Это обеспечит лучшую пропускную способность. Экономия энергии: Обязательно отключите любые режимы энергосбережения. Они снижают производительность модема, что приводит к падению скорости интернета.

Обязательно отключите любые режимы энергосбережения. Они снижают производительность модема, что приводит к падению скорости интернета. Безопасность: Рекомендуется использовать протокол WPA3-Personal или смешанный режим WPA2/WPA3 для защиты сети.

Тестирование и устранение проблем

Скорость соединения напрямую зависит от модели используемого смартфона. В ходе тестов выяснилось, что разные аппараты выдают разные результаты: один гаджет может обеспечить лишь 60 Мбит/с, в то время как другой, более мощный, разгоняется до 200 Мбит/с в тех же условиях.

Если подключенный ноутбук или планшет не видит сеть Wi-Fi 6, стоит проверить драйверы или попробовать переключить режимы шифрования. Некоторые лэптопы не видят протокол WPA3. А иногда простая перезагрузка обоих устройств помогает восстановить корректную работу протоколов и значительно увеличить скорость передачи данных.

