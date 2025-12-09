Інтернет легко прискорити за допомогою старого смартфона: як посилити Wi-Fi вдома

У квартирах часто трапляються місця, куди сигнал Wi-Fi доходить насилу або пропадає зовсім. Замість купівлі дорогих роутерів проблему можна вирішити за допомогою старого телефона на Android, перетворивши його на ретранслятор сигналу.

Більшість сучасних моделей здатні одночасно приймати сигнал Wi-Fi і роздавати його далі, створюючи власну локальну мережу. Про те, як правильно налаштувати такий "міст" для поліпшення покриття, пише MakeUseOf.

Принцип роботи та розміщення

Суть методу полягає у використанні функції точки доступу. Раніше смартфони під час увімкнення хот-споту відключали Wi-Fi і використовували тільки мобільний інтернет, але сучасні моделі вміють працювати як репітери. Пристрій підключається до домашнього роутера і одночасно створює нову мережу для інших гаджетів.

Ключовий момент — правильне розташування. Телефон-ретранслятор повинен перебувати в зоні впевненого прийому сигналу від основного роутера, але при цьому досить близько до проблемної кімнати. Наприклад, якщо сигнал не добиває до спальні, смартфон краще покласти в коридорі або на сходовому майданчику.

Налаштування точки доступу Wi-Fi на Android Фото: Make Use Of

Важливі налаштування для швидкості

Щоб інтернет працював спритніше, необхідно змінити кілька параметрів у налаштуваннях точки доступу на смартфоні:

Діапазон частот: Виберіть 5 ГГц замість стандартних 2,4 ГГц. Сигнал 5 ГГц швидший і стабільніший, хоча й має менший радіус дії. Якщо стіни занадто товсті, можна повернутися на 2,4 ГГц.

Виберіть 5 ГГц замість стандартних 2,4 ГГц. Сигнал 5 ГГц швидший і стабільніший, хоча й має менший радіус дії. Якщо стіни занадто товсті, можна повернутися на 2,4 ГГц. Стандарт Wi-Fi 6: Якщо телефон підтримує цю технологію, примусово ввімкніть режим Wi-Fi 6. Це забезпечить кращу пропускну здатність.

Якщо телефон підтримує цю технологію, примусово ввімкніть режим Wi-Fi 6. Це забезпечить кращу пропускну здатність. Економія енергії: Обов'язково вимкніть будь-які режими енергозбереження. Вони знижують продуктивність модему, що призводить до падіння швидкості інтернету.

Обов'язково вимкніть будь-які режими енергозбереження. Вони знижують продуктивність модему, що призводить до падіння швидкості інтернету. Безпека: Рекомендується використовувати протокол WPA3-Personal або змішаний режим WPA2/WPA3 для захисту мережі.

Тестування та усунення проблем

Швидкість з'єднання безпосередньо залежить від моделі використовуваного смартфона. Під час тестів з'ясувалося, що різні апарати видають різні результати: один гаджет може забезпечити лише 60 Мбіт/с, тоді як інший, потужніший, розганяється до 200 Мбіт/с у тих самих умовах.

Якщо підключений ноутбук або планшет не бачить мережу Wi-Fi 6, варто перевірити драйвери або спробувати перемкнути режими шифрування. Деякі лептопи не бачать протокол WPA3. А іноді просте перезавантаження обох пристроїв допомагає відновити коректну роботу протоколів і значно збільшити швидкість передачі даних.

