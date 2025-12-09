Не Samsung и не iPhone: назван недооцененный смартфон с лучшей камерой в 2025 году (фото)

Недавно на глобальном рынке дебютировал один из мощнейших фотофлагманов 2025 года. Oppo Find X9 Pro во многом превосходит топовые решения от Samsung и Apple, особенно когда речь заходит о возможностях съемки и автономности.

Портал GSMArena провел детальный обзор новинки и назвал ее "легкой рекомендацией" к покупке для тех, кто ищет бескомпромиссный камерофон.

200 Мп и съемный объектив

Главная особенность Find X9 Pro — переосмысленная система камер, разработанная совместно с брендом Hasselblad. Вместо двух телеобъективов, как в прошлом поколении, инженеры установили один мощный 200-мегапиксельный перископический модуль телефото (сенсор Samsung HP5).

Этот сенсор значительно крупнее, чем у конкурентов (1/1.56"), и обладает светосилой f/2.1. Он обеспечивает великолепное качество при 3-кратном оптическом зуме и позволяет делать невероятные макроснимки с расстояния всего 9 см. Обозреватели отмечают, что детализация и цветопередача находятся на высочайшем уровне, превосходя многих конкурентов в сложных условиях освещения.

Oppo Find X9 Pro Фото: gsmarena.com

С дополнительным аксессуаром все становится еще лучше. Для смартфона доступен Hasselblad Teleconverter Kit — накладка со съемным объективом-экстендером. Она увеличивает оптическое приближение до 10 крат (фокусное расстояние 230 мм). Это позволяет снимать удаленные объекты с качеством, недоступным для цифрового зума iPhone 17 Pro Max или Galaxy S25 Ultra.

Основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.5 также демонстрирует эталонную работу ночью и днем, а фронтальная камера наконец-то получила 50 Мп сенсор с автофокусом для приятных селфи.

Емкая батарея и защита IP69

Другая фишка устройства — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч. Это рекордный показатель для флагманов такого уровня. В тестах GSMArena смартфон проработал почти 22 часа в режиме активной эксплуатации, обогнав всех прямых конкурентов. При этом корпус остался тонким (8.3 мм), а вес составляет всего 224 грамма. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная).

Корпус защищен по стандарту IP68/IP69, что означает устойчивость не только к погружению в воду, но и к мойке под высоким давлением горячей струей.

Oppo Find X9 Pro Фото: gsmarena.com

Экран и производительность

Find X9 Pro оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3600 нит и поддержкой Dolby Vision. За производительность отвечает новейший 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500, который в тестах показывает результаты на уровне топовых Snapdragon, обеспечивая плавную работу системы Android 16 (оболочка ColorOS 16). У него не лучшая термостабильность в стресс-тестах, но в реальных играх падение быстродействие вряд ли будет прослеживаться.

Эксперты подытоживают: Oppo удалось создать устройство, которое предлагает уникальный опыт фотосъемки и феноменальную автономность, не жертвуя эргономичностью.

