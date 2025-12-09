Не Samsung і не iPhone: названо недооцінений смартфон із найкращою камерою у 2025 році (фото)

Нещодавно на глобальному ринку дебютував один із найпотужніших фотофлагманів 2025 року. Oppo Find X9 Pro багато в чому перевершує топові рішення від Samsung і Apple, особливо коли йдеться про можливості зйомки та автономність.

Портал GSMArena провів детальний огляд новинки і назвав її "легкою рекомендацією" до покупки для тих, хто шукає безкомпромісний камерофон.

200 Мп і знімний об'єктив

Головна особливість Find X9 Pro — переосмислена система камер, розроблена спільно з брендом Hasselblad. Замість двох телеоб'єктивів, як у минулому поколінні, інженери встановили один потужний 200-мегапіксельний перископічний модуль телефото (сенсор Samsung HP5).

Цей сенсор значно більший, ніж у конкурентів (1/1.56"), і має світлосилу f/2.1. Він забезпечує чудову якість за 3-кратного оптичного зуму і дає змогу робити неймовірні макрознімки з відстані всього 9 см. Оглядачі відзначають, що деталізація і передача кольору перебувають на найвищому рівні, перевершуючи багатьох конкурентів у складних умовах освітлення.

Oppo Find X9 Pro Фото: gsmarena.com

З додатковим аксесуаром все стає ще краще. Для смартфона доступний Hasselblad Teleconverter Kit — накладка зі знімним об'єктивом-екстендером. Вона збільшує оптичне наближення до 10 крат (фокусна відстань 230 мм). Це дає змогу знімати віддалені об'єкти з якістю, недоступною для цифрового зуму iPhone 17 Pro Max або Galaxy S25 Ultra.

Основна камера на 50 Мп з діафрагмою f/1.5 також демонструє еталонну роботу вночі та вдень, а фронтальна камера нарешті отримала 50 Мп сенсор з автофокусом для приємних селфі.

Ємна батарея і захист IP69

Інша фішка пристрою — кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7500 мАг. Це рекордний показник для флагманів такого рівня. У тестах GSMArena смартфон пропрацював майже 22 години в режимі активної експлуатації, обігнавши всіх прямих конкурентів. При цьому корпус залишився тонким (8.3 мм), а вага становить усього 224 грами. Підтримується зарядка потужністю 80 Вт (дротова) і 50 Вт (бездротова).

Корпус захищений за стандартом IP68/IP69, що означає стійкість не тільки до занурення у воду, а й до миття під високим тиском гарячим струменем.

Oppo Find X9 Pro Фото: gsmarena.com

Екран і продуктивність

Find X9 Pro оснащений 6,78-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 3600 ніт і підтримкою Dolby Vision. За продуктивність відповідає новітній 3-нанометровий чипсет MediaTek Dimensity 9500, який у тестах показує результати на рівні топових Snapdragon, забезпечуючи плавну роботу системи Android 16 (оболонка ColorOS 16). У нього не найкраща термостабільність у стрес-тестах, але в реальних іграх падіння швидкодії навряд чи буде простежуватися.

Експерти підсумовують: Oppo вдалося створити пристрій, який пропонує унікальний досвід фотозйомки і феноменальну автономність, не жертвуючи ергономічністю.

