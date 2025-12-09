Генератор энергии на бесплатном топливе создали в Нигерии: литра хватает на шесть часов

Четверо подростков из Нигерии в 2012 году создали прототип генератора энергии, работающего на моче. Несмотря на недостатки, технология привлекла внимание инженеров.

Несколько энергетических лабораторий вдохновились этой идеей и сегодня изучают способы более эффективного и безопасного использования мочевины для получения водорода. Подробности истории раскрыло издание CPG.

Четыре молодые девушки: Дуро-Айна Адебола, Акинделе Абиола, Фалеке Олуватоин и Белло Эниола, представили изобретение на выставке Maker Faire Africa в Лагосе. Они представили проект как возможное решение для борьбы с дефицитом электроэнергии и постоянными отключениями света в Нигерии.

Принцип действия прототипа основан на использовании водорода, содержащегося в мочевине, основном компоненте мочи. Cначала мочу помещают в электролитическую ячейку, где происходит электролиз для выделения водорода.

Відео дня

Извлеченный газ проходит через водяной фильтр, а затем через буровой фильтр, что снижает риск взрыва. После очищения водород сжигается, а генератор вырабатывает электроэнергию. Как заявили изобретатели, одного литра мочи хватает, чтобы вырабатывать электричество целых шесть часов.

Теоретически это способ использовать обильные и бесплатные отходы в качестве топлива. Помимо снижения воздействия на окружающую среду, это также позволит вырабатывать энергию в районах с ограниченными ресурсами.

Однако эксперты заметили несколько проблем. Процесс электролиза потребляет энергию сам по себе, поэтому эффективность установки вызывает вопросы. Непонятно, какие именно приборы можно питать шесть часов: лампочки, вентилятор, более крупную бытовую технику или что-то другое. Кроме того, водород — легковоспламеняющийся газ, поэтому нужно принять меры безопасности.

Ранее писали, как работают электростанции на навозе. Например, в Великобритании используют отходы жизнедеятельности коров для добычи криптовалюты Ethereum.

Cообщали также, как можно создать педальный генератор для дома. Это устройство пригодится для добычи энергии при отключениях электроснабжения.