Генератор енергії на безкоштовному паливі створили в Нігерії: літра вистачає на шість годин

Четверо підлітків із Нігерії 2012 року створили прототип генератора енергії, що працює на сечі. Незважаючи на недоліки, технологія привернула увагу інженерів.

Кілька енергетичних лабораторій надихнулися цією ідеєю і сьогодні вивчають способи більш ефективного і безпечного використання сечовини для отримання водню. Подробиці історії розкрило видання CPG.

Чотири молоді дівчини: Дуро-Айна Адебола, Акінделе Абіола, Фалеке Олуватоін і Белло Еніола, представили винахід на виставці Maker Faire Africa в Лагосі. Вони представили проєкт як можливе рішення для боротьби з дефіцитом електроенергії та постійними відключеннями світла в Нігерії.

Принцип дії прототипу заснований на використанні водню, що міститься в сечовині, основному компоненті сечі. Спочатку сечу поміщають в електролітичну комірку, де відбувається електроліз для виділення водню.

Витягнутий газ проходить через водяний фільтр, а потім через буровий фільтр, що знижує ризик вибуху. Після очищення водень спалюється, а генератор виробляє електроенергію. Як заявили винахідники, одного літра сечі вистачає, щоб виробляти електрику цілих шість годин.

Теоретично це спосіб використовувати безкоштовні відходи як паливо. Крім зниження впливу на навколишнє середовище, це також дасть змогу виробляти енергію в районах з обмеженими ресурсами.

Однак експерти помітили кілька проблем. Процес електролізу споживає енергію сам по собі, тому ефективність установки викликає питання. Незрозуміло, які саме прилади можна живити шість годин: лампочки, вентилятор, більшу побутову техніку чи щось інше. Крім того, водень — легкозаймистий газ, тому потрібно вжити заходів безпеки.

